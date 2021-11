Buren klaagden vaker over overlast uitgebrande flatwoning in Capelle

Bij de brand kwam een vrouw om het leven. Drie anderen in de woning op de twaalfde etage raakten gewond. Volgens meerdere buren had het huis één vaste bewoner, een vrouw van Colombiaanse komaf.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er twee vrouwen, een man en een kind in het huis. Volgens de flatbewoners veranderde het gezelschap continu en was alleen de vrouw de vaste bewoner. Het was een in- en uitloop van verschillende mensen. Ik weet dat zij daar woont, maar voor de rest weet ik het niet,” vertelt Joan in de portiek van haar woning naast het appartement waar de brand uitbrak.

Ook flatbewoner Esther van de vierde etage vertelt dat de bewoners van dit huis wisselden. Hoewel zij flink wat etages lager woont, is het bij haar bekend dat de bewoners van het huis voor overlast zorgden. “De buren hadden last van het geluid.”

Die geluidsoverlast wordt erkend door directe buurvrouw Joan. "Vanaf het begin heb ik al aanvaringen met haar. Die vrouw leefde ‘s nachts. Met alle aanwezigen zingen ze dan karaoke op de luidspreker."

Na meerdere keren op de muren te bonken of op de deur te kloppen en niets opleverende gesprekken met haar buurvrouw, is Joan het hogerop gaan zoeken. “Ik heb Havensteder op de hoogte gebracht. Zij hebben er niets mee gedaan. Ik kon een formulier invullen en dat heb ik meerdere keren gedaan.”

Ook de andere buurvrouw Petra ervoer overlast. "We denken dat er onderhuurders in het huis zaten. Er waren steeds andere mensen en ik had geen idee wie. Dit is al een jaar aan de gang." Petra trok niet aan de bel bij Havensteder maar heeft het wel eens tegen de huismeester gezegd.

'Schriftelijk klachten melden is gebruikelijk'

Bianca Bakvis van Havensteder kan niet bevestigen of er geklaagd is over de woning waar de brand uitbrak. "Op dit moment gaat de prioriteit uit naar het weer naar huis krijgen van de bewoners, wat hopelijk vandaag lukt." Ook gaat er een team namens het bedrijf kijken bij alle omliggende huizen. "We nemen de schade op en vragen hoe het gaat. Mocht er relevante informatie komen, pakken we dit op."

Volgens Bakvis is het gebruikelijk dat klachten schriftelijk binnen moeten komen. "Dit is normaal bij overlast, net als aangifte bij de politie. Dit is een juridische voorzorgmatregel. Ons uiterste middel is via de rechter iemands huurcontract ontbinden. Dat gebeurt niet zomaar waardoor de rechter dan ook een dossier opvraagt."

'Het is een grote troep'

De brand brak rond 02:40 uur uit op de bovenste etage van de flat, maar omdat de rook oversloeg via het ventilatiesysteem, werd het hele portiek geëvacueerd. Esther van de vierde etage dacht eerst nog dat het meeviel. "Het was op de twaalfde etage dus ik heb eerst nog een bakkie gezet. Maar door de rook moesten we eruit.”

Flatbewoner Wil was niet thuis door een nachtdienst en probeerde snel contact te zoeken met de brandweer. Tevergeefs. "Heel mijn voordeur en het kozijn ligt eruit. Het is een grote troep." Ze mocht ‘s ochtends even binnen kijken, maar nam amper iets mee. "Alleen mijn sigaretten." Haar onderbuurman doet er een schepje bovenop wat schade betreft. "Al het bluswater is bij mij naar beneden gekomen."

De uitgebrande woning is voorlopig verzegeld | Foto: Suzanne Mulder

De geëvacueerde bewoners konden met een bus naar een sporthal, maar daar koos lang niet iedereen voor. "Ik ben in mijn warme auto gebleven," vertelt Nick. Hij was toevallig wakker voor een toiletbezoek en hoorde vervolgens sirenes. "Dat het hier is, is toch even vreemd. Ik heb mijn moeder wakker gemaakt en toen moesten we naar buiten." Andere bewoners werden volgens Nick wakker gemaakt door de hulpdiensten. “Ik hoorde dat er meerdere deuren zijn ingetrapt.”

"Dit heeft een hoop gevolgen voor alle bewoners," zegt Esther. "We zitten nu allemaal met hetzelfde probleem." Nick: “Je merkt vooral dat veel mensen zijn geschrokken." Buurvrouw Joan zag nog een akelig beeld van één van de slachtoffers. "Een vrouw werd op een brancard afgevoerd met een verbrande arm."