Coronabesmettingen iets gedaald in onze regio; volg hier de updates in aanloop persconferentie vrijdag 12 november

Het coronavirus komt steeds meer op. Het aantal besmettingen stijgt per dag flink en de IC-capaciteit staat enorm onder druk. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

• Het demissionaire kabinet geeft vanavond om 19:00 uur een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen, een van de maatregelen is waarschijnlijk dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19:00 uur dicht moeten.

• Afgelopen 24 uur zijn er 1642 besmettingen gemeld in onze regio. Dat zijn er minder dan gisteren, toen werden er 1956 besmettingen gemeld.

• Franciscus Gasthuis & Vlietland: 'Milde lockdown werkt niet, harde korte klap is nodig'

Lees hier het liveblog van donderdag 11 november terug.