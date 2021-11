Rotterdam neemt met project voor kinderen voorschot op start Tour de France

Zo startte in september het scholenprogramma Rotterdam Cycling on Tour. Liefst 3500 Rotterdamse jongeren uit de brugklassen van het voortgezet onderwijs zijn van september tot november in aanraking gekomen met de wielersport door in een truck virtueel een tijdrit te fietsen door Rotterdam. “Kinderen komen hier aan, lopen de truck in en komen in een soort van gamehal”, vertelt Michael Zijlaard, projectleider Rotterdam Cycling on Tour.

“Zij rijden in een virtueel spelletje door Rotterdam heen. Het enthousiasme van de kinderen om mee te doen hebben wij echt bereikt. Kinderen die nooit fietsen en het ontdekken, maar ook kinderen die het zo leuk vinden dat ze zich willen aanmelden bij een wielervereniging en ook echt talentvol zijn”, aldus Zijlaard. Eén van de deelnemers was de 11-jarige Thomas. Ook hij reed de virtuele tijdrit door Rotterdam. "Onderweg kwam ik allemaal mooie gebouwen tegen en beklimmingen. Het was echt heel vet", aldus de tiener.

Grote toertocht in 2022

In 2022 staan er meer projecten op het programma om Rotterdammers enthousiast te maken voor de tourstart. “We willen nog meer moois gaan doen”, vertelt Peter Blangé, directeur van Rotterdam Topsport. “We gaan het Rotterdam Cycling Festival starten, een grote toertocht voor jong en oud, en uiteindelijk hopen we natuurlijk de Grand Départ binnen te halen. Wellicht krijgen we volgend jaar al indicaties dat de Tour de France in 2024 of 2025 naar Rotterdam komt.”

Het scholenprogramma wil de organisatie ook doortrekken richting het nieuwe jaar. Zijlaard: “We kunnen echt spreken van een succes. We hebben met de truck op acht locaties in Rotterdam gestaan, er zijn 125 klassen geweest, zo’n 3500 kinderen. In het nieuwe jaar willen we nog meer kinderen aan dit project mee laten doen. Ook in andere gemeenten.”