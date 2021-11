Zorgen bij Ahoy over de nieuwe maatregelen: 'We zijn in een jaar geen centimeter opgeschoten'

De directeur van Rotterdam Ahoy, Jolanda Jansen, maakt zich zorgen over de nieuwe coronamaatregelen die hoogstwaarschijnlijk vrijdagavond worden aangekondigd. Naar verwachting mogen theaters en bioscopen wel open blijven, maar op dit moment is het onzeker waar de evenementensector rekening mee moet houden.

Het kabinet geeft vanavond een persconferentie over mogelijke nieuwe maatregelen. Eerder werd uitgelekt dat er een gedeeltelijke lockdown wordt aangekondigd van drie weken. Maatregelen die verder worden genoemd zijn dat horeca om 19:00 uur dicht moet en er geen publiek mag zijn bij sportwedstrijden.

Jansen vindt het zorgwekkend dat de oorzaak van de problemen niet worden aangepakt. "Dat zit niet in onze sector. Als we kijken naar het bron- en contactonderzoek van de GGD dan vindt verreweg het grootste deel van de besmettingen thuis, op werk of op school plaats. Niet in onze sector en nauwelijks in de horeca, maar die worden wel hard aangepakt."

'Symboolpolitiek'

Een tijdelijke sluiting is een hard gelag voor ondernemers die toch al een moeilijke tijd hebben gehad. "Blijkbaar bedrijven ze symboolpolitiek, want zo voelt het. We houden er rekening mee dat we 's avonds niets kunnen doen, het houdt dan al snel op."

Hoewel de zakelijke bijeenkomsten overdag door kunnen gaan, is er een grote kans dat de avondprogramma's geschrapt moeten worden. Bij een lockdown van drie weken zullen optredens van Guus Meeuwis, Nicky Jam en Burna Boy dan worden afgelast. "De financiële schade is nu niet in geld uit te drukken, maar het is gigantisch en reikt verder dan alleen de evenementenbranche."

Voor Jansen voelt het als 'Groundhog Day': "We zijn in een jaar geen centimeter opgeschoten, lijkt het. Normaal ben ik behoorlijk optimistisch, maar de voortekenen zijn niet goed."