Met Chris Natuurlijk op reis door de geschiedenis van de Hoeksche Waard

Zesentwintig schrijvers hebben er vier jaar aan gewerkt en nu is De Canon van de Hoeksche Waard af. Het boek onder redactie van Willy Spaan en Rein van der Waal, beschrijft de geschiedenis van het eiland in vijftig hoofdstukken, vensters genoemd. Belangrijke onderdeel dat in veel vensters terugkeert, is de kwetsbaarheid van de delta. Verder laat de geschiedenis van de Hoeksche Waard - met Tiengemeten als voorbeeld - zien hoe de opvattingen over natuur zijn veranderd.

Willy Spaan met De canon van de Hoeksche Waard bij het hek van de Nederlands-Hervormde Kerk in Cillaarshoek. | Foto: Rijnmond

Oeroude hazelnoten

Archeoloog en medeauteur Jeroen Ras vertelt over de betekenis van de vondst van een handje vol hazelnoten van ongeveer vierduizend jaar oud. Het zijn de oudste archeologische vondsten in de Hoeksche Waard tot nu toe. Willy Spaan neemt Chris Natuurlijk mee naar het buurtschap Cillaarshoek. Daar hangt in de Nederlands Hervormde Kerk een bijzondere luidklok uit 1388 die de Sint- Elisabethsvloed van 1421 heeft overleefd.

De klok die de Sint-Elisabethsvloed heeft overleefd, wordt nog iedere dag geluid. | Foto: Rijnmond

Bevers en zeehonden

Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch bespiedt binnenkort zeehonden in plaats van bevers en Gert-Jan van Rietschoten van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonde, heeft tips voor op de verlanglijst voor Sinterklaas.

Boswachter Thomas van der Es in de Biesbosch | Foto: Rijnmond

Zaterdag 13 november van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.