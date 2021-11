Robert Maaskant in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet mee met de nieuwe generatie kijkers'

Geen competitievoetbal komend weekend, maar in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond was er voldoende te bespreken. Natuurlijk ging het over de coronamaatregelen, maar uiteraard kwam ook Feyenoord City weer aan bod. De Rotterdamse club heeft het project voor een nieuw stadion deze week stilgelegd. Oud-voetbaltrainer Robert Maaskant vindt dat een nieuw stadion er hoe dan ook moet komen. "Feyenoord moet wel mee met de nieuwe generatie kijkers", zegt de Schiedammer.

Maaskant legt uit wat bij bedoelt. "Mensen gaan anders naar voetbal kijken, een stadion moet beter afgestemd zijn op de wensen van de toekomstige generaties." Thomas Verhaar, onze vaste analist, begrijpt Maaskant wel. "Als de wedstrijd eenmaal bezig is kijk je naar voetbal, maar buiten het voetbal om is er in en rondom de Arena bijvoorbeeld meer te doen dan in de Kuip."

Tijdens een persconferentie donderdag over het stilleggen van Feyenoord City gaven RvC-voorzitter Toon van Bodegom en vice-voorzitter Gérard Moussalt aan dat alle opties weer open liggen en dat ook supporters daar meer bij betrokken worden. "Supporters zitten er veel te emotioneel in", vindt Verhaar. "Je weet hoe het overgrote deel erin staat, ze willen dit stadion houden. Zelf ben ik ook huiverig, wordt het net zo mooi als de Kuip? Maar je wilt het beste voor Feyenoord, ik weet niet of je er iets aan hebt om met supporters te praten."

'Mensen luisteren niet'

Het ging met Maaskant in FC Rijnmond ook over een uitspraak die hij eind oktober deed in een voetbalprogramma op ESPN. Hij zei dat de organisatie van Feyenoord vrij makkelijk is. "Maar ik heb niet de indruk gegeven dat het weinig voorstelt, mensen luisteren gewoon niet", lacht hij. "Ik heb aangegeven dat Feyenoord een MKB-bedrijf is, dat de organisatie heel overzichtelijk is. Dat er ingewikkelde dossiers liggen, dat begrijpen we allemaal."