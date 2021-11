Projectontwikkelaars zien kansen voor M4H, maar pioniers mogen in de oude havenpanden blijven

Het Keilepand, Kunst&Complex, het Steurgebouw: het zijn allemaal oude havenpanden die al jaren leeg stonden en aan het einde van de vorige eeuw ontdekt werden door de creatieven uit de stad. Zij vonden hier een goedkoop atelier of betaalbare werkplaats, knapten samen de panden provisorisch op en brachten het gebied weer tot leven.

Vaak komen daarna de projectontwikkelaars in beeld. Zij grijpen de hernieuwde populariteit van oude industriegebieden aan om woningen en voorzieningen te bouwen. Hierdoor stijgen de grondprijzen en moeten uiteindelijk de pioniers het veld ruimen, omdat ze de nieuwe huurprijzen niet meer kunnen betalen.

Niet in M4H. Hier hebben de grootste grondeigenaren (de gemeente en Havenbedrijf Rotterdam) besloten om bij de herontwikkeling van dit gebied een goed plan te prefereren boven het hoogste bod. En zo werden de verbouwingsplannen van de oorspronkelijke gebruikers (al dan niet gesteund door externe financiers) verkozen boven die van projectontwikkelaars.

"Eigenaarschap vinden we belangrijk," zegt Isabelle Vries. Als hoofd van het programmabureau coördineert zij namens gemeente en Havenbedrijf Rotterdam de plannen van de oude stadshaven. "We hebben liever dat de gebruikers het gebied zelf ontwikkelen, dan dat een belegger een pand opkoopt en het na vijf jaar weer doorverkoopt. Eigenaarschap is veel duurzamer."

Keilepand

Het KeileCollectief is de mede-aanjager van deze aanpak. Deze groep architecten, kunstenaars en ondernemers opereert al jaren vanuit het Keilepand: een voormalig havenpakhuis aan de Keilestraat 7-9. De makers hebben het pand aangekocht en energiezuinig gerenoveerd, inclusief tentoonstellingsruimte, fotogalerie en werkplaatsen voor de interieurbranche.

Een indrukwekkende houten trap leidt naar de kantoren. In de kelder zitten de voedselgerelateerde bedrijven, zoals Kaapse Brouwers, Booij Kaasmakers en Rechtstreex. En sinds mei is hier op de begane grond de Food Union gestart: een professionele deelkeuken voor cateraars, bezorgers en kleinere ondernemers die (nog) geen eigen keuken en/of kantoorruimte kunnen betalen.

Food Union in het Keilepand | Foto: Rijnmond

Het Keilepand is niet alleen de thuisbasis van het KeileCollectief, maar ook de ontmoetingsruimte voor de hele M4H-gemeenschap. Met lezingen, debatten en tentoonstellingen over de geschiedenis en ontwikkelingen van de oude stadshaven, verbindt het collectief alle kennis en ervaring uit de omgeving. "En dat past volledig in onze visie voor de wijk: het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis en kunde," aldus programmamanager Isabelle Vries. "Niet alleen het vastgoed is belangrijk voor de gebiedsontwikkeling; we willen de bedrijven ook van elkaar laten profiteren."

Kunst&Complex

Iets verderop, aan de Keileweg, staat het pand van kunstenaarscollectief Kunst&Complex. De kunstenaars hebben de leegstaande lijmfabriek in de jaren '80 gekraakt en in gebruik genomen. Het complex bestaat nu uit twee monumentale gebouwen: het ateliergebouw en de gemeentewerf. Beiden zijn begin dit jaar verkocht aan Team Crossing Keileweg (Kraaijvanger Architects, Miss Clark en conceptontwikkelaar De Mannen van Schuim). Zij willen de voormalige fabriek uit 1916 verbouwen tot het kloppend hart van de wijk, met horeca, een hotel, terras, podium en plek voor makers en innovatieve ondernemers. Het kunstenaarscollectief blijft onderdeel van dit plan.

Vries: "Toen de gemeente het complex wilde verkopen, hebben we gezegd: zet het nu niet op Funda voor de hoogste bieder, maar geef iedereen een kans en kies het beste plan voor de wijk en de makers. Na een uitgebreide selectieprocedure is dit plan eruit gerold: een mooie mix, waarbij de kunstenaars kunnen blijven zitten en waar ook mensen met een afstand op de arbeidsmarkt straks aan de slag kunnen. Volgend jaar start de renovatie aan de buitenkant. Er zullen dan ook al wat evenementen plaats vinden. De binnenkant volgt later."

Luchtfoto Merwe-Vierhavens | Foto: Gemeente Rotterdam

Het Merwe-Vierhavensgebied moet dé nieuwe hotspot van Rotterdam worden. Een bruisende stadswijk, zo groot als het centrum van Rotterdam, waar ruimte is voor wonen, werken en ontspanning. Het Ruimtelijk Raamwerk vormt de basis voor de transformatie van deze oude stadshaven. Hierin staat beschreven dat de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam voor een goede infrastructuur en aantrekkelijke openbare ruimte zorgen. En dat de ondernemers, bewoners en gebruikers de kleur aan het gebied gaan geven.

Nog zo'n voorbeeld, waar gebruikers het heft in eigen handen nemen: het Steurgebouw, een industrieel complex dat ooit is ontworpen door architect Adrianus van der Steur (net als Museum Boijmans van Beuningen en de Maastunnel-gebouwen). Het Steurgebouw bestaat uit twee panden en staat op het terrein van de voormalige Elektriciteit Fabriek aan de Galileistraat 15.

Isabelle Vries: "Hier zit nu de nieuwe maakindustrie: innovatieve makers en designers die zich vooral met duurzame energie-oplossingen bezig houden. Onlangs is dit gemeentelijke monument verkocht aan de hoofdhuurder en tevens beheerder van het complex." Met het langjarige contract op zak, gaat hij het gebouw energiezuinig opknappen, met zonnepanelen, laadpalen etc.

Laboratorium

Een deel van het vastgoed van de gemeente is nu dus verkocht aan de huidige, actieve partners uit het gebied, waardoor de creativiteit nog voor jaren in het gebied blijft. Een ander deel van het vastgoed blijft in bezit van het Havenbedrijf Rotterdam, dat voorzieningen en vastgoed ontwikkelt voor de innovatieve maakindustrie, zoals de twee voormalige fruitloodsen aan de Gallileistraat, waar nu de Werkplaats (maritieme maakindustrie) en de Stadshaven Brouwerij actief zijn.

Langzaam komen nu ook meer vastgoedontwikkelaars in beeld, voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Zo werd vorige week de komst van Beagle Marconi aangekondigd: het eerste grote nieuwbouwproject in de gebied, op de hoek van de Marconistraat en Benjamin Franklinstraat. Het is een groot, glazen gebouw van zeven verdiepingen, met allerlei laboratoria en kantoorruimten voor kleine en grote bedrijven in de (bio)technologie en innovatieve maakindustrie.

Eerste nieuwbouw in M4H | Foto: Rijnmond

Initiatiefnemer is projectontwikkelaar Beagle Building, waarvan één van de ontwikkelaars ook al het naastgelegen LabHotel in de Rotterdam Science Tower verhuurt. De Science Tower is één van de voormalige Marconitorens aan het Marconiplein. De toren is net van eigenaar verwisselt en is nu eigendom van Kadans Science Partner. Die wil het hele gebouw verduurzamen. Op de begane grond zit een nieuw restaurant, dat niet alleen voor de medewerkers van de laboratoria bestemd is, maar op termijn ook voor publiek toegankelijk wordt.

En daar zullen ze in de andere twee flatgebouwen blij mee zijn. Want in die torens, The Lee Towers, wonen sinds een paar jaar studenten, starters en expats. Dat is goed te merken, vindt de programmamanager. "Het gebied is nu veel toegankelijker. Het was altijd een naargeestig tochtgat, maar nu zie je er mensen lopen en er branden 's avonds lichten. De omgeving is ook vergroend. Dat zorgt voor een andere entree van de wijk, dan de donkere, schimmige hoek die het ooit was."

Laaghangend fruit

De transformatie van het Merwe-Vierhavensgebied is op hoofdlijnen in het Ruimtelijk Raamwerk vastgelegd. Het is een visie tot aan 2050, waarvoor in 2018 het startschot is gegeven. De programmanager is niet ontevreden over de gebiedsontwikkeling tot nu toe. "Er is de laatste twee jaar veel gebeurd. Het bestemmingsplan is weliswaar vertraagd, maar daar komt nu ook weer vaart in. De kantoren hebben door corona wel wat tegenslag, maar qua bedrijven zitten we op schema. Je merkt dat het gebied in de belangstelling komt van projectontwikkelaars. En bekendheid is nodig, om een nieuwe slag te kunnen maken. Het laaghangend fruit qua monumenten is nu wel ontwikkeld, maar hierna zijn de moeilijkere panden aan de beurt."

Ze doelt daarmee op drie bijzondere monumentale gebouwen in het Merwe-Vierhavensgebied: Katoenveem, de Gashouder en de Citrusveiling. "Dit zijn belangrijke gebouwen waarin veel geld geïnvesteerd moet worden. Stichting Droom en Daad heeft oren naar Katoenveem. De Citrusveiling heeft geen verwarming en er moet een nieuw dak op. En de ronde blauwe Gashouder (De FerroDome) is een speciaaltje. Die is vorig jaar tot gemeentelijk monument bestempeld en daar willen we een grote publieksvoorziening van maken. We zijn nog aan het broeden op een juiste invulling."

De Gashouder/Ferro Dome | Foto: Rijnmond

Vries wil het tempo in de gebiedsontwikkeling houden, maar is ook realistisch. "Op de Kop van Zuid was De Rotterdam ook niet het eerste gebouw dat werd neergezet. Je begint eerst met de kleinere objecten, daarna kan het gebied zich verder ontwikkelen. De Beagle Marconi is een mooie start qua nieuwbouw. En geloof me, die iconische gebouwen komen er heus wel."

