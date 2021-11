Marjon Boers runt het enige zeemanshotel in het centrum van de Rotterdam: ‘Ze verdienen een thuisgevoel, zo ver van huis’

Mocht je op het terras eten bij bar Pulpo of La Pizza dan kun je zo, zonder het te weten, naast zeelui van de andere kant van de wereld zitten. Een groep matrozen uit de Filipijnen, bijvoorbeeld. Of bergers van wrakken, uit Polen. Of een in Brazilië woonachtige ex-scheepsman. Ze verblijven allemaal bij Marion Boers en haar man Hans van der Vall.

Hun hotel biedt plek aan 42 mensen, verdeeld over zestien kamers. In de lobby scharrelen schoonmakers en gasten. Boers maakt de schoonmakers wegwijs in charmant, onvervalst Rotterdams Engels. Ze legt uit: De lagere rangen slapen over het algemeen bij elkaar op de kamer, de hogere rangen krijgen een eigen kamer van de rederij.

Santa Maria is het enige zeemanshotel in het centrum van de Rotterdam | Foto: Sienna Letterie / Rijnmond

Hoe is het idee voor dit hotel ontstaan?

“Mijn partner Hans van der Vall verkocht 29 jaar lang elektronica, maar moest stoppen. En ja, wat ga je dan doen? Mijn broer werkte in de scheepvaart en bracht zeelui naar hotels voor ze het schip op gingen. Die zei: joh, waarom beginnen jullie daar niet mee? Ik heb altijd achter de bar gestaan, dus had al enige horeca-ervaring. Daarom vonden we het wel een goed idee.”

In het pand aan de Scheepstimmermanslaan zat eerst een kledingmaker voor zeelui, daarna heeft het lang leeg gestaan en is het gekraakt geweest. In 2009 kon Hotel Santa Maria er beginnen. “Eerst runden we de zaak met een compagnon, sinds 2013 doen wij het alleen. Het was de tijd dat subsidies voor andere zeemanshuizen in Rotterdam stopten en daarom verdwenen. Zo bleven wij over.”

Is dit een handige plek, relatief ver bij de Maasvlakte vandaan?

“Alle andere faciliteiten zijn op loopafstand; dat is ook voor de zeelui handig. En ze vinden het ook leuk om midden in de stad te zitten.” Ze somt op: “In de Albert Heijn kunnen ze boodschappen doen voor op hun kamer en beltegoed kopen om te bellen met het thuisfront. Hier in de buurt zit het Port Health Centre, waar de jongens gekeurd worden eens in de zoveel tijd. Het centrum van Rotterdam kende lang het havenziekenhuis, speciaal voor zeelui. Hier vlakbij zit de zeevaartschool. En trainingsdagen hoe met een reddingssloep om te gaan, zijn in de Waalhaven. Eigenlijk is het de perfecte plek.”

aan de bar van Santa Maria luchten gasten uit de hele wereld hun hart | Foto: Sienna Letterie / Rijnmond

Wat bieden jullie waardoor de rederijen hun scheepslui bij jullie laten overnachten?

“Sommigen bellen gewoon zelf: joh, hebbie een plekkie? Dan komt het van mond-tot-mondreclame, of omdat ze hier eerder sliepen. De meesten komen via afspraken die wij maken met rederijen. De havenbazen vliegen hen in, maar het schip is hier meestal niet tegelijk met de vlucht. Om de tijd te overbruggen, verblijven ze bij ons. Soms is het een dag, soms een hele week, afhankelijk van hoe het in de haven gaat. Als het slecht weer is, dan kan het schip niet binnenkomen en blijven ze hier langer.”

“De meeste Filipijnen, in de scheepvaart werken veel Filipijnen, vinden het bij ons geweldig. In sommige hotels krijgen ze een hamburger of pizza, maar daar zitten ze niet op te wachten. Wij hebben een Filipijnse in dienst die voor ze kookt, op de manier die zij gewend zijn. Daar zijn ze gek op. Alle maaltijden krijgen ze betaald door de rederij, dat bieden we daarom tegen een lage prijs aan zodat het betaalbaar blijft.”

Wie zijn het, die zeelui?

“Die man met die beige bontjas die je net zag lopen? Dat is Sjaak, hij is nu met pensioen. Hij is nog een zeeman die landen heeft kunnen ontdekken. In zijn werk heeft hij op de bok (een soort schip dat wrakken van de zeebodem kan takelen, red.) gezeten en schepen van zee gehaald bij schipbreuken.”

Sjaak (68) is een zeeman van hoe ze vroeger gebouwd waren, vindt Boers. Toen hij in 2013 voor het eerst bij ze langskwam, maakte hij een stille indruk. “Die moet eerst de mensen ontdekken. Maar zodra je een gesprek hebt, brandt hij los. Over zijn avonturen op zee, over de tattoo’s die hij heeft laten zetten. Dan gingen de mannen drinken. Eenmaal beschonken, hup, naar de tattooshop. Deden ze toen allemaal. ”

“Sjaak komt veel met oud-collega’s hier aan de toog samen om herinneringen op te halen. Samen hebben ze heel wat schepen in stukken gezaagd en omhoog gehesen, overal in de wereld. Van hem hebben we al die platen van schepen en scheepsrampen overgekocht; hij is getrouwd met een Braziliaanse en gaat daar wonen, maar kan ze niet meenemen.”

Santa Maria wil zeemannen een thuisgevoel geven 'zo ver van huis' | Foto: Sienna Letterie / Rijnmond

En tegenwoordig?

“Vaste gasten bij ons zijn Poolse troubleshooters die heel de wereld over gaan om reparaties uit te voeren op schepen. In de Spaanse Polder was hun werkplaats, waar ze motoren heen lieten brengen om te repareren. Die sliepen hier dan twee weken. Het zijn mannen die meestal met zijn achten zijn en goed kunnen drinken. Het is het type fabrieksman. In die zin zijn het ook atypische zeelui. Zij konden wel nog overal aan land, vanwege het type werk.”

De Poolse mannen komen sinds de oprichting van het hotel bij Hans en Marjon. “Zij zijn vooral gefixeerd op eten. Hun verhalen over andere landen gaan ook met name daarover. Dan hebben ze weer een gek insect gegeten ergens. Hier willen ze de eerste avond altijd een kapsalon, het typisch Rotterdamse eten. Een van hen wil dan ook andere Hollandse kost, voor hem maak ik dan bijvoorbeeld stamppot.” Typischer is de Filippijn als zeeman. “Die zijn gek op boksen.” Ze lacht. “Dan zitten ze allemaal om tafel om bokswedstrijden te kijken, of hanengevechten.”

“We hebben ook bezoekers die langer blijven. Een man met een splinter in zijn oog. Die heeft hier vier maanden gezeten. Hij moest regelmatig naar het Oogziekenhuis, want zijn oog moest eerst genezen voor hij mocht vliegen. Daar doe je dan net iets extra’s voor. Je bestelt eens wat, als ze iets anders willen eten dan wat de pot schaft, bijvoorbeeld. Ze verdienen hier ook een thuisgevoel als ze zo lang van huis zijn. We hebben er ook eentje die hier al anderhalve maand is, omdat hij corona heeft gehad en in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege problemen met zijn longen. Deze week maakte hij een scan, om te kijken of hij terug kon. Hij wacht nu op de uitslag. Dat vind ik zelf ook spannend.”

Is het een mooi leven, het zeemansleven?

“Sjaak zegt: ik heb de mooie tijd meegemaakt, nu is het veranderd. Die Filipijnen die zijn negen tot elf maanden weg, op zo’n schip. Dat doe je niet omdat je het leuk vindt, dat doe je voor de centen. Wat er vroeger zo mooi was: dan ging laden en lossen langzamer, en konden de zeelui aan wal voor vijf, zes dagen: de binnenlanden ontdekken. Nu gaat het zo snel en zijn ze binnen een dag weer weg. Je leert de wereld niet meer kennen, je bent alleen maar op het schip. Sommigen hebben door corona twaalf, dertien, veertien maanden aan boord gezeten.”

Doordat sommigen langer blijven, bouwen ze een band op. “De zeelui nodigen ons van alle kanten uit om langs te komen. Hans van mij is al twee keer bij hen op bezoek geweest, maar ik durf niet zo ver te vliegen. Hans liet me foto’s zien van hun huizen, en dan snap je wel dat ze niet allemaal weten hoe een sleutel werkt. Soms zijn het autobanden met golfplaten erop en een gordijntje als deur. De hogere rangen leven wel wat beter, overigens.”

Wat doet zo’n lang verblijf op een schip zo ver van huis met die mannen?

“Sommigen hebben het wel zwaar gehad. Maar je ziet ook gelatenheid. Op gegeven moment moet je het accepteren. En zo’n boot is ook familie met elkaar. Ze kunnen allemaal gitaar spelen, ze kunnen allemaal zingen, ze houden allemaal van karaoke. Voor de corona hebben we hier ook karaoke-avonden gegeven. In Nederland wonen veel Filipijnen, die komen ook langs op zulke avonden. Dan was het groot feest.”

“Toen we begonnen in deze straat, het heet hier niet voor niets het Scheepvaartkwartier, zaten er nog veel meer animeerzaken. En ja… Die zeevarenden die gingen altijd naar de vrouwtjes toe, om te praten. Tenminste, híér was het een gesprek voeren en een drankje. En dan mocht je wel een beetje friemelen, maar ze mogen niet naar hun kamer. Dat doen ze maar ergens anders.”

De eetzaal van Santa Maria | Foto: Sienna Letterie / Rijnmond

Willen ze wel eens blijven in Nederland? Niet terug?

Een glimlach. “Met enige regelmaat. Dan vragen ze: Kunnen we niet werken in het hotel? Als kok blijven hangen? We hebben het een keer nagevraagd, maar dan zit je met visa en allerlei andere haken en ogen. Dat is geen doen. Nederland vinden ze heel welvarend, maar dan zeg ik ook: het is hier allemaal duur. En Nederlanders kijken veel minder naar elkaar om. Daarin kunnen wij van hen leren.”

Waaraan merk je dat?

“Er woont in Rotterdam bijvoorbeeld een Filipijn die zelf al met pensioen is. Als er problemen zijn, kunnen de jongens hem bellen. Hij regelt zaken voor ze als ze iets nodig hebben wat in de Filipijnen niet te koop is. Ze moest er eentje een brace voor zijn knie, anderen hebben problemen met hun telefoonkaart. Of als ze met iemand van de kerk willen praten of bidden - ze zijn héél katholiek - na het overlijden van een matroos, of als ze bepaalde zaken willen kopen bij een winkel voor scheepslui, dan rijdt hij ze daar geheel vrijwillig naartoe. Het is een hechte groep.”

Al die verhalen, wil je al die uithoeken van de wereld niet een keer met eigen ogen zien? Zélf varen?

“Ik ben één keer op een cruise geweest. Dat was uiteindelijk heel leuk, maar we voeren vooral omdat Hans het wilde. Van mij hoeft het allemaal niet zo, voor vertrek heb ik altijd buikpijn. Laat mij maar thuis, mijn eigen prakkie, mijn eigen douche, eigen eten. Ik hoor het hier wel, aan de toog.”