Egelopvang Papendrecht zit tjokvol door goede bedoelingen

"In 2020 kwamen er in totaal 993 egels bij ons binnen. Dit jaar zitten wel al op 1100 egels, en we hebben nog twee maanden te gaan," vertelt Ferry van Jaarsveld van de Egelopvang in Papendrecht. Hij maakt zich zorgen: het centrum zit namelijk steeds voller. "We hebben nu 95 egels die we allemaal goed moeten verzorgen, maar dat kost steeds meer tijd."

De grote instroom aan egels is het resultaat van goede bedoelingen. "Het wordt steeds frisser en mensen denken dat als wij het koud krijgen, egels dat ook hebben, dus dat ze in winterslaap moeten. Maar dat duurt nog wel even: er is pas een kans dat een egel in winterslaap gaat als het vijf dagen achter elkaar rond het vriespunt is." Ongeveer de helft van de 95 aanwezige egels heeft de zorg die ze nu krijgen in het centrum niet nodig. "Zij hadden gewoon buiten kunnen rondlopen," vertelt Van Jaarsveld.

Oplopende kosten

Het feit dat er meer egels dan gewoonlijk binnenkomen geeft extra kosten, al maakt de opvang zich daar niet zo druk om. "Voorheen kostte het 55 euro per dag om een egel te verzorgen, nu 70 tot 80. Maar het is vooral de verzorging die voor problemen zorgt: die kost steeds meer tijd. Met minder egels, kunnen we onze zorg ook beter verdelen."

Daarom roept het centrum op: bel ons eerst voordat je een egel gaat afleveren. "Dan kunnen wij checken of het nodig is dat de egel wordt binnen gebracht." En: geef egels geen pindakaas en melk, daar krijgen ze buikpijn en diarree van - en daar kunnen de diertjes aan sterven. "Laat herfstbladeren liggen en geef ze kattenvoer en water."