Rotterdams echtpaar dat drie weken vastzat in quarantaine op Sardinië mag eindelijk naar huis

De zonvakantie van het Rotterdamse echtpaar werd op 23 oktober bruut verstoord. Een van hun 42 medereizigers bleek besmet te zijn met het coronavirus, waardoor de hele groep in quarantaine moest. "We moesten in totaal 21 dagen in quarantaine," vertelt Marja Krijgsman aan de telefoon. "Dat is het maximum hier, drie weken. En dat op een kamer van vier bij vier vierkante meter." Het echtpaar mocht slechts tweemaal eventjes naar buiten: voor tien minuten welgeteld. Voor frisse lucht was het echtpaar verder van het raam afhankelijk.

Eindelijk naar huis

Na de ellenlange quarantaine mogen Marja en Bertus dus nu eindelijk naar huis, net als een groep van "15 of 17 anderen," vertelt Marja Krijgsman. "Er werd ons eerst verteld dat we na tien dagen weg zouden mogen. Dat was niet zo. Na 21 moet je ook echt weg, ze mogen je wettelijk niet langer vasthouden. Ook als je positief bent getest. Het is belachelijk, maar het is wel zo," zegt ze. "Ik ben in ieder geval heel blij dat we nu weg mogen."

De terugreis naar Rotterdam wordt ook nog een onderneming voor het echtpaar. Ze gaan met de bus richting de haven, maken dan met de boot de oversteek en zijn dan uiteindelijk maandag 15 november pas thuis - waar ze dan in een lockdown belanden. "De koffer heb ik al ingepakt," laat Marja Kruisman opgewekt weten. "Nu een paar uur slapen en dan echt terug."

Tot slot heeft ze nog een boodschap voor iedereen die op reis wilt: "Ga goed geïnformeerd op reis. En niet naar Italië!"