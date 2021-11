Burgemeester Aboutaleb: géén vuurwerk op de Erasmusbrug met oud en nieuw en snel een nieuw ziekenhuis in Spijkenisse

Er zal tijdens de jaarwisseling geen Nationaal Vuurwerk zijn op de Erasmusbrug in Rotterdam. Zo'n evenement is onmogelijk te organiseren in verband met de stijgende coronacijfers en de nieuwe maatregelen. Dat zei burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag tegen Radio Rijnmond. Ook pleit hij voor een nieuw ziekenhuis in Spijkenisse zodra de coronacrisis wat is gaan liggen.

Ahmed Aboutaleb is regelmatig te gast op Radio Rijnmond om zijn licht te laten zijn op wat er speelt in de stad en om te praten met luisteraars. Vrijdagavond zei hij dat de jaarlijkse vuurwerkshow niet kan doorgaan vanwege de verscherpte coronamaatregelen. "Ik heb het vanmiddag aan de gemeenteraad laten weten. Zo'n grootschalig evenement organiseren waarbij we QR-codes moeten controleren is haast onmogelijk. Het had alleen kunnen doorgaan als er een uitzondering zou worden gemaakt door het kabinet, zoals wel voor de Sinterklaasintocht is gebeurd."

Omdat het sowieso nog onzeker was of de kabinet het jaarwisselingsevenement zou laten doorgaan, besloot Aboutaleb een streep door de plannen te zetten. Want op een gegeven moment zou er geld geïnvesteerd moeten worden in de organisatie van de vuurwerkshow. Door niet te wachten op een besluit, "bespaar ik centjes voor de stad," vertelt hij.

Ziekenhuis in Spijkenisse

Aboutaleb onthulde verder dat hij weer een volwaardig ziekenhuis wil in Spijkenisse. In 2013 moest het Ruwaard van Putten Ziekenhuis de deuren sluiten vanwege financiële problemen. Sindsdien is ook het Havenziekenhuis in Rotterdam verdwenen. "Destijds zei ik al: dit kan echt niet. Want op termijn gaan er calamiteiten gebeuren en dan betekent het dat je te weinig bedden hebt - en dan heb je het nog niet eens over een virus. Iedereen zei toentertijd: 'we hebben al een calamiteitenziekenhuis in Utrecht en je kunt naar Haaglanden'. Allemaal flauwekul."

Wat Aboutaleb betreft wordt er daarom spoedig gekeken naar een nieuw, volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse. Hij wil samen met de burgemeester van Nissewaard het gesprek aangaan met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). "Dit is daar niet het moment voor. Maar op een rustiger moment moeten we naar de beddencapaciteit in de regio gaan kijken."

Vertrouwen in coronamaatregelen

Een uur nadat burgemeester Aboutaleb te gast was bij Radio Rijnmond, maakte het kabinet de nieuwe aanscherpingen van de coronamaatregelen bekend. Het ressentiment onder de bevolking lijkt te groeien en ondernemers maken zich zorgen over de vervroegde sluitingstijden. Toch denkt Aboutaleb dat men zich aan de beperkingen zal gaan houden. "Ik ga ervan uit dat iedereen naar de besluiten zullen luisteren. Het is traditie in dit land dat ondernemers en burgers gehoor geven aan wat het kabinet en de Tweede Kamer beslist. Anders leven we in een bananenrepubliek." Wel denkt hij dat compenserende maatregelen voor ondernemers gepast zouden zijn.

Aboutaleb wil niet direct met grote aantallen agenten en handhavers de horeca gaan controleren. Ondernemers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Is er iets niet in de haak? Eerst volgt een waarschuwing, daarna een boete. Sluitingen zullen alleen plaatsvinden als ondernemers het heel bont maken.

Ook ziet Aboutaleb dat de vaccinatiegraad in Rotterdam langzaamaan stijgt. "De vaccinatiegraad in Rotterdam gaat omhoog. We hebben een bijzondere aanpak gehanteerd in West en Zuid, met de inzet van onder anderen huisartsen, en die werkt." Verder hoopt hij dat het bij een lockdown van drie weken blijft, aangezien iedereen de situatie "spuugzat" is.

Verrast door Feyenoord City-debacle

Burgervader Aboutaleb gaf tevens te kennen verrast te zijn door de ontwikkelingen rondom het Feyenoord City-dossier. "We zaten bovenop het project. Alles ging in overleg met Feyenoord, we praatten zelfs over komma's en letters." Toch was het tijdens de persconferentie dat hij voor de eerste keer van de stijging van 180 miljoen euro hoorde. "Noch ik, noch mijn wethouder wisten het. Wij gingen uit van 100 miljoen euro aan extra kosten, die wij hoopten te kunnen terugbrengen naar 20 tot 30 miljoen euro, daarvoor hadden we om advies gevraagd bij experts."

Het dossier Feyenoord City is daardoor allerminst klaar als het aan hem ligt. "Wij bouwen het stadion niet, dat doet Feyenoord. We hechten aan het stadion, dus we gaan onderzoeken of er omstandigheden zijn waarin het plan er toch kan komen. De alomtegenwoordige gedachte is dat het stadion de club een ander imago kan geven. Zolang Feyenoord denkt dat het plan mogelijk is onder gewijzigde omstandigheden, dan moet je het een kans geven. Wij maken daarom een pas op de plaats."

In gesprek met Woonopstand en politie

Tot slot wil Aboutaleb graag in gesprek met de organisatoren van de Woonopstand en de politie. Dit alles zou moeten gebeuren onder het toeziend oog van een 'onafhankelijke derde partij' als het aan hem ligt. "Mensen willen een onafhankelijk onderzoek terwijl veel politieke partijen al hun standpunt hebben gegeven." Hij wil lering trekken uit de gebeurtenissen van 17 oktober. "Mevrouw Zeegers (D66) roept mij en de driehoek in een motie op om met de organisatoren en de politie in gesprek te gaan. Dat vind ik een goed idee, dan kunnen beide partijen hun zienswijze delen. Daar zijn vast lessen uit te trekken."