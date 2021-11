Neptunus vindt in clubicoon de nieuwe hoofdcoach

In totaal honkbalde Legito 661 wedstrijden in de hoofdklasse, het hoogste niveau van Nederland. Legito was maar liefst dertien seizoenen als speler actief. Met Neptunus veroverde hij acht keer het landskampioenschap. Verder pakte de voormalig honkballer twee keer de Europa Cup I en één keer de Europa Cup II met de Rotterdamse honkballers. In de afgelopen jaren was Legito actief als coach van de honkbalploeg van Curaçao op het World Port Tournament.

Behalve Legito worden er twee nieuwe namen toegevoegd aan de technische staf van Neptunus. Diegomar Markwell wordt (spelend-)pitching coach en Quincy Ascencion gaat het derde honk coachen.

Legito is de opvolger van Ronald Jaarsma, die afgelopen seizoen niet het landskampioenschap won met Neptunus. Enkele dagen na het mislopen van de titel nam de Rotterdamse club afscheid van Jaarsma. De hoofdklasse begint weer in april 2022.