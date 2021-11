Clubs uit het betaalde voetbal willen wedstrijden vanwege nieuwe coronamaatregelen verplaatsen

De komende drie weken worden wedstrijden in het betaalde voetbal en het amateurvoetbal zonder publiek gespeeld, zo heeft het demissionaire kabinet besloten. Ook het duel Nederland-Noorwegen, dat op dinsdagavond in De Kuip is gepland, vindt achter gesloten deuren plaats. Regioclubs benadrukken alles eraan te doen om voetbalwedstrijden toch met publiek te spelen.

In een persbericht laat Sparta weten zich achter het statement van de KNVB van vrijdag te scharen. "De clubs uit het betaald voetbal zijn aan het onderzoeken of de komende speelrondes eventueel verplaatst kunnen worden naar een andere maand. Sparta is voorstander van het verplaatsen van deze wedstrijden omdat in onze ogen het voetbal gespeeld moet worden met supporters", schrijft de Rotterdamse eredivisionist.

Excelsior is teleurgesteld over het besluit. "Wij gaan er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden. KNVB en clubs bekijken de mogelijkheden om wedstrijden te verplaatsen, maar op dit moment kan hierover niets worden gezegd", aldus de nummer twee van de eerste divisie.

FC Eindhoven-FC Dordrecht voorlopig laatste duel mét publiek

Aangezien de nieuwe coronamaatregelen zaterdagavond om 18:00 uur ingaan, is de wedstrijd FC Eindhoven-FC Dordrecht in de eerste divisie het laatste duel dat met publiek gespeeld zal worden. Daarom is het aanvangstijdstip met een halfuur vervroegd. De wedstrijd in het Jan Louwers Stadion begint daarom al om 16:00 uur.

In een reactie schrijft FC Dordrecht op haar website de situatie te betreuren. "Omdat het in moeilijke tijden voor de samenleving juist een belangrijke rol speelt de regio een plek te bieden waar mensen met gezelligheid kunnen genieten van de sport. Daarnaast heeft de club altijd gestreefd om de coronamaatregelen zo goed mogelijk uit te voeren in het stadion. Dat de wedstrijden nu zonder publiek plaatsvinden is een flinke domper voor de club, supporters en sponsoren."

Eredivisieclubs Feyenoord en Sparta komen dit weekend vanwege interlands niet in actie. Niet alleen FC Dordrecht, maar ook Excelsior mag dit weekend aan de bak. Op zondagavond ontvangen de Kralingers in een leeg stadion Almere City.