Geluksvogels bemachtigen speciale Rotterdamse supersneaker: 'Een ode aan Rotterdam én een ode aan de gabbercultuur'

Felgroen, wit en zwart: bijzonder zijn de schoenen in ieder geval. Het zijn variaties op de Air Max BW - waarbij BW staat voor Big Window, verwijzend naar het grote raampje in de zool. Dit specifieke model kwam als eerste uit in 1991. De speciale Rotterdamse versie was te koop bij Woei Tjin, die een schoenenwinkel heeft aan de Hoogstraat in Rotterdam. Er was een voorraad van 2000 paar, maar die zijn ondertussen allemaal uitverkocht. "Sommige klanten hebben 12 uur in de rij gestaan."

Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer heeft ze ook. Erg mooi vindt hij ze niet: "Ik vind ze eigenlijk foeilelijk, maar ja, het is wel een culturele erfenis." Deze editie wordt maar eenmalig uitgegeven, en dat maakt ze bijzonder. Toch zou Tenny ze wel dragen bij een heel speciale gebeurtenis: "Ik zou ze wel aandoen bij een hele speciale gebeurtenis. Bijvoorbeeld bij de première van een eigen film. Maar verder ook niet."

Tenny ziet z'n schoenen vooral als collector's item | Foto: Tenny Tenzer

DJ David Vunk (echte naam David Versteeg) had ze als een van de eersten. "Nou ja, na DJ Paul, die kreeg ze van Nike. Maar daarna was ik de gelukkige. Ik ben al jaren beste vrienden met Woei, en dus mocht ik ze als een van de eersten in ontvangst nemen." De BWs waren ook de eerste Air Max-schoenen die David kocht: "Big Windows waren iets goedkoper dan de Air Max 90 van toen, dus die hebben altijd een speciaal plekje voor mij gehad." David is een verzamelaar, maar ook een drager. En ook al draagt hij zijn sneakers, hij zorgt er wel goed voor: "ik maak ze elke dag schoon", zegt hij lachend.

Bobby Jacques, gabber in hart en nieren, is het niet zo met Tenny eens: "Ik vind ze juist heel erg mooi. Vooral de edities en modellen uit begin jaren 90 vind ik mooi. Je weet wel, Air Max 1, Air Max 90, dat soort schoenen. Vanaf Air Max 95 vind ik ze niet zo bijzonder meer." Bobby heeft een hele verzameling Nikes, maar "ik tel ze niet zo vaak. Ik heb wel veel dubbele uitvoeringen". Zijn nieuwste aanwinst draagt hij zelfs tijdens feestjes. "Ze zijn vooral zwart, en daarom niet zo besmettelijk." Veel van zijn sneakers vindt hij overigens in het tweedehands-circuit: "Ik ben altijd een beetje aan het zoeken naar een nieuw paar."

Alle drie zijn ze het erover eens: deze ode aan Rotterdam en de gabbercultuur is een once in a lifetime-kans. Deze schoenen koop je nooit meer. "Het is de combinatie van een aantal dingen: het is het classic-model, een ode aan Rotterdam én een ode aan de gabbercultuur." En daarvoor wil je dan best 12 uur voor de deur zitten en 140 euro voor neerleggen.