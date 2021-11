Amateurvoetbal: ASWH loopt stunt bij koploper Katwijk nét mis, Jong Sparta walst over TEC heen

Katwijk won voorafgaand aan het duel met ASWH tien van de elf competitieduels dit seizoen. Een makkelijke klus was het op voorhand dan ook niet voor de ploeg van Rogier Veenstra, die door een doelpunt van Killian van Mil na veertien minuten al tegen een achterstand aankeek. Het razendsnelle antwoord van Yarick Dorst, een minuut na de openingstreffer, leek ASWH weer volop kansen te bieden. Echter boorde Katwijk-spits Ahmed El Azzouti die hoop vier minuten na de gelijkmaker weer de grond in.

Maar ASWH liet zich niet naar de slachtbank leiden en kwam via Clarence Bijl nog voor rust op gelijke hoogte. Een tussenstand die ASWH, zij het met kunst- en vliegwerk, lange tijd vol kon houden. Een stunt leek in de maak, tot Rick van der Meer ASWH in minuut 82 toch nog een nederlaag toediende. Een zure nederlaag voor ASWH, dat tot overmaat van ramp concurrenten Spakenburg en Scheveningen hun duels wel zag winnen.

Bekijk hier het interview met ASWH-speler Clarence Bijl.

Voor Jong Sparta werd het wél een mooie middag. De ploeg van Geert Arend Roorda walste over TEC heen: 4-1. Marouane Afaker zette Jong Sparta al na elf minuten op voorsprong, uit een voorzet van Marcus Scholten. Een Tielse gelijkmaker van Gino Bosz werd in de eerste helft nog teniet gedaan door Patrick Brouwer. Een eigen doelpunt van TEC-speler Barry Beijer en een doelpunt van Jeremy van Mullem zorgden vervolgens voor de 4-1 zege van Jong Sparta. De Rotterdammers stegen door de overwinning naar de tweede plaats in de tweede divisie.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse was het een middag vol verrassingen. Capelle en Zwaluwen, de gedeelde koplopers, leden op eigen veld allebei hun eerste nederlaag van het seizoen. Capelle bleek niet opgewassen tegen regiogenoot Smitshoek en verloor met 3-1. De Vlaardingers kregen zelfs alle hoeken van het veld te zien en verloren met 3-0 van Jodan Boys. Capelle en Zwaluwen blijven wel aan kop in de hoofdklasse, omdat nummer drie Rijnvogels niet in actie kwam.

Corona velt regioclubs

Meerdere regioclubs kwamen zaterdag niet in actie, vanwege coronabesmettingen in de eigen ploeg of bij die van de tegenstander. Excelsior Maassluis zag het uitduel met HHC worden afgelast en ook de regioclash tussen Barendrecht en SteDoCo in de derde divisie kon niet doorgaan. Hoofdklasser SC Feyenoord zag het duel met Achilles Veen worden uitgesteld, vanwege coronabesmettingen bij de ploeg uit Noord-Brabant.

Overige uitslagen

Rijsoord - Achilles '29 2-0

Spijkenisse - DUNO 2-0