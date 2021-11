Amateurvoetbal: ASWH op jacht naar stunt bij Katwijk tijdens door corona uitgeklede Zuid-Holland Sport

De regionale amateurclubs trappen vandaag nog één keer met publiek af, voordat de coronamaatregelen dat in ieder geval de komende drie weken onmogelijk maakt. Al geldt dat niet voor een aantal regioploegen, die vanwege coronabesmettingen al niet meer spelen. ASWH wel, dat vanmiddag het pittige uitduel met de ongenaakbare koploper Katwijk wacht. Mis niets via Zuid-Holland Sport vanaf 14.00.

Voor ASWH, dat in de laatste twee duels vier punten pakte, wacht op De Krom een lastig maar belangrijk duel met Katwijk. De ploeg van Rogier Veenstra kan met een overwinning zomaar van de plekken om promotie/degradatie afkomen. Dat wordt tegen Katwijk geen makkelijke klus. Die ploeg won tien van de elf duels in de competitie dit seizoen en staat voorafgaand aan speelronde twaalf in de tweede divisie zelfs tien punten los. Het commentaar bij deze wedstrijd, die om 15.30 uur begint, wordt verzorgd door Sander Verrips.

Jong Sparta komt ook om 15.30 uur in actie. De ploeg van Geert Arend Roorda wacht het treffen met TEC, dat drie punten minder verzamelde dan Jong Sparta. Het duel tussen HHC en Excelsior Maassluis gaat niet door, vanwege enkele coronagevallen binnen de ploeg van Dogan Corneille. Ook het duel in de derde divisie tussen Barendrecht en SteDoCo gaat niet door, net als de wedstrijd in de hoofdklasse tussen SC Feyenoord en Achilles Veen.

Deze duels gaan wél door:

Rijsoord - Achilles '29

Capelle - Smitshoek

Spijkenisse - DUNO

Zwaluwen - Jodan Boys

Luister hier live naar Zuid-Holland Sport.