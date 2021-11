Sinterklaasintocht is voorlopig laatste grote evenement: 'Als je geen QR-code hebt, dan kom je toch niet?'

Al om 11 uur 's ochtends stonden de eerste ouders met trappelende kinderen op het Willemsplein. Grote hekken met wit zeil bakenen het terrein af. Mensen zonder QR-code zijn er niet welkom. Alleen mensen die gevaccineerd, getest of onlangs hersteld zijn van corona mogen het terrein betreden. Ondanks het miezerige weer en de aangescherpte maatregelen, komen veel ouders met hun kinderen toch kijken naar de intocht van de Sint.

"Ik ben totaal niet onder de indruk van de regels. Als iedereen nou een prikje neemt en zich aan de regels houdt, dan is er toch niks aan de hand?'', zegt Geert, die samen met zijn gezin een boterkoek met slagroom eet terwijl ze wachten op de intocht. Zo denkt ook Maria uit Schiedam erover. Haar dochter wilde eigenlijk niet meer mee. "Ze voelt zich te oud voor Sinterklaas, maar de hele sfeer is toch superleuk? Ik ben gevaccineerd, ik houd afstand. Niks aan de hand toch?''

Sinterklaasintocht Willemsplein | Foto: Floortje van Gameren

Terwijl de wolken langzaam wegtrekken, komen steeds meer ouders en kinderen naar het Willemsplein toe. Ondertussen treedt een kinderkoor op en wordt de muziek harder gezet. De sint laat zich rond de klok van 1 uur 's middags zien. Zijn schuit legt onder luid gegil aan en pieten op rolschaatsen jutten de boel nog meer op. Inmiddels heeft het tumult ook voorbijgangers op de Erasmusbrug aangetrokken. Vanaf daar is goed te zien dat het toch behoorlijk druk is op het Willemsplein.

Willemsplein | Foto: Floortje van Gameren

Na de intocht trekt de bonte stoet met Sinterklaas en pieten de stad in. Een drumband loopt voorop om de goedheiligman aan te kondigen. Ook politie is volop op de been om de massa in goede banen te leiden.