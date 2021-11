Nuchtere goaltjesdief Thijs Dallinga op zijn plek bij Excelsior: 'Precies de club die ik zocht'

Je zou het in theorie 'saai' of 'monotoon' kunnen noemen hoe Thijs Dallinga zich voordoet en praat. Leg je het positief uit, kom je op op woorden als nuchter en gefocust. Het zijn vooral die laatste termen die dit seizoen perfect van toepassing lijken op de Excelsior-spits. Hoe dan ook lijkt Dallinga op Woudestein perfect op zijn plek. "Ik ben natuurlijk ook enorm blij hoe het dit seizoen gaat. Dat het zó goed zou draaien, had ik ook niet verwacht", vertelt Dallinga.

Eén profdoelpunt

Met hem waarschijnlijk niemand in Kralingen. Natuurlijk, Dallinga gold ook bij FC Emmen en FC Groningen als groot talent. Maar van een spits die tot deze jaargang in vier seizoenen welgeteld één profdoelpunt maakte, verwachtte men bij Excelsior van tevoren niet al te veel. Dat deed Dallinga zelf overigens ook niet.

Dallinga: "Maar vanaf de voorbereiding had ik hier al een fijn gevoel. De club is een nieuwe weg ingeslagen, eentje die lijkt te werken. Het was een hele bewuste keuze om naar Excelsior te komen", zegt Dallinga, die vanaf het eerste moment een goed gevoel had bij Excelsior. "Omdat het zo'n kleine, warme club is. Iedereen kent elkaar hier. Excelsior was precies de club die ik zocht. Het bevestigt mijn gevoel dat ik al tijdens de eerste gesprekken met de club kreeg."

Leven van doelpunten

En zie eens wat dat oplevert. Dallinga staat na vijftien wedstrijden al op zeventien competitiedoelpunten. Slechts in vijf competitieduels scoorde Dallinga dit seizoen niet. Toch eist de geboren Groninger nog meer van zichzelf. "Ik leef van doelpunten. Dus ja, ik baal er best wel een dag als ik niet scoor. Al ligt het ook wel aan het aantal kansen dat ik die wedstrijd heb gehad. Als wij de hele wedstrijd naar achteren worden gedrukt en we bijna geen kansen krijgen, kan ik het makkelijker accepteren."

Rituelen

Dat de buitenwacht met de week meer gaat verwachten van Dallinga, die het recent schopte tot de voorselectie van Jong Oranje, neemt hij op de koop toe. "Natuurlijk heb ik dat wel door. Zo werkt het in de voetballerij. Ik moet mijn hoofd er gewoon bij houden. Of ik speciale manieren heb om dat te doen? Nee, joh. Ik heb geen rituelen voorafgaand aan de wedstrijd. Ik wil me fijn voelen op de plek waar ik ben en dat is bij Excelsior het geval."

Ook het leven in Rotterdam bevalt hem goed. "Ik woonde in Groningen ook echt in de binnenstad, dus ik was wel wat gewend. Ik heb een tijdje in Kralingen gewoond, nu woon ik in Nesselande. Ik vind het wel leuk om Rotterdam een beetje te ontdekken. Op een vrije dag ga ik dan ook regelmatig even naar het centrum."

Bekijk hier de reportage over Thijs Dallinga.