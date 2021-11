FC Dordrecht na dramatische eerste helft kansloos onderuit bij FC Eindhoven in voorlopig laatste duel met publiek

FC Dordrecht heeft de zege op NAC zaterdag geen goed vervolg kunnen geven. In het uitduel met FC Eindhoven, voorlopig het laatste profduel in Nederland met publiek, verloren de Schapenkoppen na een dramatische eerste helft: 5-1.

Om te zeggen dat het lek sinds vorige week eindelijk boven was bij FC Dordrecht, ging misschien wat ver. Maar met de overwinning op NAC (2-1) liet de ploeg van Michele Santoni in ieder geval zien niet zo slecht te zijn als de plek op de ranglijst (laatste) doet vermoeden.

Maar op bezoek bij FC Eindhoven lukte het FC Dordrecht op zijn zachtst gezegd niet om dat te laten zien. Tenminste, in de eerste helft niet. Daarin leek het wel of de spelers van de Schapenkoppen in een grote Eindhovense rondo stonden. Niet vreemd was dan ook de 4-0 (!) achterstand voor FC Dordrecht bij rust, door doelpunten van Joey Sleegers, Jort van der Sande (twee keer) en Mawouna Amevor (ex-FC Dordrecht).

In de tweede helft was het kwaad natuurlijk al geschied maar had FC Dordrecht zijn zaken wel beter op orde. Jacky Donkor, oud-speler van FC Eindhoven, deed in de 71ste minuut zelfs wat terug. De Belg had een fraaie rush in huis vanaf eigen helft en schoot de bal vervolgens keihard binnen. Verder kwam FC Dordrecht niet. Sterker nog: via Cas Faber liep FC Eindhoven in de slotfase zelfs nog uit naar 5-1.

Zo werd het publiek in het uitvak van FC Dordrecht niet verwend, bij wat voorlopig de laatste keer was dat ze hun ploeg konden bewonderen. Vanaf 18.00 uur is het publiek niet meer toegestaan bij voetbalwedstrijden.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 5-1 (4-0)

14' 1-0 Joey Sleegers

31' 2-0 Jort van der Sande

37' 3-0 Mawouna Amevor

44' 4-0 Jort van der Sande

71' 4-1 Jacky Donkor

90+1' 5-1 Cas Faber

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Wielzen, Van Huizen, Van der Avert, Savastano (64' Biberoglu); Suray, El Azzouzi (74' N'Diaye), Miceli (64' Vermeulen), Pascual; Agrafiotis, Donkor