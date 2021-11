Mannen neergestoken na huisfeestje in Rotterdam, daders nog altijd spoorloos

Twee mannen van 25 jaar oud zijn vanochtend neergestoken na een huisfeestje op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Eén van hen is zwaargewond, maar hij verkeert buiten levensgevaar. De politie zoekt drie daders, maar ondanks een getuigenoproep het verspreiden van signalementen zijn zij nog niet gepakt.

De steekpartij was iets na 6.00 uur vanochtend. De twee slachtoffers verlieten het huisfeest en kregen vervolgens ruzie met enkele mannen op straat. Waar die ruzie over ging is niet bekend. Over en weer werd geduwd, tot één van de mannen op de grond viel. Vervolgens stak iemand op hem in. Hij raakte zwaargewond aan zijn rug. Zijn vriend die hem wilde helpen liep ook lichte verwondingen op aan zijn arm.

De daders vluchtten in de richting van de Pupillenstraat, een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg. Agenten hebben inmiddels gesproken met getuigen, sporen veiliggesteld en camerabeelden bekeken. Toch zijn de daders nog op vrije voeten.

De politie heeft de volgende signalementen verspreid: de eerste verdachte had een donkere baard, een legerjas aan en een blauwe trainingsbroek. Verdachte 2 droeg ook blauwe broek, een zwarte bodywarmer en daaronder een bruinkleurige jas. De derde verdachte was kaal en helemaal in het donker gekleed. Op zijn zwarte trui stond een wit opschrift.