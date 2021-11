Geen publiek meer, maar toch doorspelen? Meningen bij Katwijk en ASWH zijn verdeeld

Vrijdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat er in ieder geval drie weken lang geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Iets wat niet alleen voor professionele sporten geldt maar ook voor amateursport. ASWH-voorzitter John Middendorp zag het met lede ogen aan. "Ik had het wel verwacht maar ben er natuurlijk niet blij mee. De sfeer zoals vandaag bij deze wedstrijd, daar doe je het voor", aldus Middendorp.

Belangrijke inkomstenbron

Zijn ploeg speelde zaterdag weliswaar niet thuis, maar mist volgende week in het thuisduel met GVVV wel zijn supporters. En geen publiek op de sportparken betekent geen inkomsten vanuit de kantine. "Het gaat bij ons natuurlijk niet om miljoenen. Maar de kantine-inkomsten zijn voor ons naast contributie wel de belangrijkste inkomstenbron. Als je die mist, wordt dat voor een vereniging al snel problematisch."

Bekijk hier het interview met ASWH-voorzitter John Middendorp. Tekst gaat verder onder de video.

Groepsapp

Het is een probleem dat zich bij meerdere (zo niet alle) clubs in de tweede divisie voordoet. Tenminste, als je de algehele opvatting van alle voorzitters van clubs uit die competitie bekijkt. In een groepsapp met alle voorzitters van de clubs uit de tweede divisie schijnt al te zijn gesproken over het eventueel stilleggen van de competitie.

"Dat klopt. Wij hebben het idee om de winterstop iets naar voren te halen. Die duurt drie of vier weken. Daarna kunnen we dan, hopelijk althans, met publiek weer verder spelen. Wij sluiten ons in ieder geval aan bij de clubs die dat ook willen", zegt Middendorp.

Spagaat

Collega Mart Vergouwen, voorzitter van Katwijk, zegt 'in een spagaat' te zitten. En daar speelt ook de koppositie van zijn ploeg een rol in. "Dat maakt het voor ons natuurlijk lastig. Ik snap de clubs die zinspelen op een vervroegde winterstop wel", zegt Vergouwen. "Maar aan de andere kant: gaan we ons dan weer optrainen voor in januari? En zetten we alleen de tweede divisie stop, of gaat dat gelden voor alle klasses? Wij sluiten ons in ieder geval aan bij de KNVB. Zij vertegenwoordigen ons en nemen de beslissingen."

Bekijk hier het interview met Katwijk-voorzitter Mart Vergouwen. Tekst gaat verder onder de video.

Als het aan ASWH-speler Clarence Bijl ligt, is die beslissing in ieder geval niet om de competitie stil te leggen. De verdediger wil dolgraag door blijven spelen. "Als voetballer wil je altijd voetballen. Natuurlijk speel ik liever voor toeschouwers, dat geeft iets extra's. Maar ik wil graag blijven voetballen", zegt Bijl.

"Ik ben allang blij dat we mogen voetballen. We moeten niet vergeten dat er een hele periode is geweest dat we niet mochten voetballen. Ik snap dat het lastig is maar vraag je het mij dan zeg ik: blijven spelen. Als er geen gekke dingen gebeuren, gaan we gewoon spelen de komende weken."

Bekijk hier het interview met ASWH-speler Clarence Bijl.