James stunt tegen Olympisch kampioen op World Port Boxing

Bokser Delano James heeft op het World Port Boxing-evenement in Rotterdam in drie ronden gewonnen van de Cubaan Andy Cruz in de klasse tot 69 kilogram. De zege van de 30-jarige James was een verrassing, aangezien de 26-jarige Cruz drievoudig wereldkampioen en regerend Olympisch kampioen is. De partij was één van de partijen van het Nederlands team tegen boksers uit Ecuador en Cuba in Rotterdam.