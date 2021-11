Rotterdamse politie lost waarschuwingsschoten in Delft

Volgens de politie werd de wagen - met daarin drie personen - gezocht in een strafzaak. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er vandoor. Daarbij ging hij bij Delft in tegengestelde richting de A13 op en vloog de wagen over de kop. Twee inzittenden gingen er te voet vandoor. De derde persoon bleef gewond bij de auto achter, is gearresteerd en naar een ziekenhuis gebracht.

Bij de zoektocht naar de gevluchte verdachten werd er een teruggevonden. Ook hij is gearresteerd. Naar de derde man wordt nog gezocht. De auto had een Frans kenteken.