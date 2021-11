Het weer van vandaag: veel bewolking en plaatselijk motregen

Vandaag is er veel bewolking en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag zou hier en daar soms ook even de zon tevoorschijn kunnen komen.

Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de maximum temperatuur komt uit op ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht blijft de bewolking de boventoon voeren en komen de minima uit rond een graad of 7 en staat er slechts nauwelijks wind uit het noordoosten.

Morgen is het opnieuw grijs maar wel droog. Er wordt tijdelijk wat koudere lucht aangevoerd waarin de middagtemperatuur niet verder oploopt dan een graad of 8. Bij dit alles staat er nauwelijks wind uit het noordoosten.

VOORUITZICHTEN

Veel bewolking, maar wel veelal droog op wat gespetter of lichte regen na. De zon zien we niet of nauwelijks. Vanaf woensdag komen de temperaturen weer iets hoger uit en neemt de wind ook weer in kracht toe.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR

Tussen 11 en 20 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,9 graden en de minimumtemperatuur 4,1 graden. Er valt gemiddeld 28,5 mm neerslag.