Ziekenhuisdirecteuren verrast door uitspraken Aboutaleb: volwaardig ziekenhuis Spijkenisse niet realistisch

De directeuren van het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland keken raar op nadat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag op Radio Rijnmond zei dat hij weer een volwaardig ziekenhuis voor reguliere zorg in Spijkenisse wil. Dat is helemaal niet realistisch, zeggen ze. Financieel niet, maar ook niet met het oog op het enorme personeelstekort in de sector.

Het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse ging in 2013 failliet toen de afdeling cardiologie op last van de inspectie en minister Schippers (VVD) werd gesloten. Het ziekenhuis verloor daardoor cliënten, had minder inkomsten en dat betekende het financiële einde in juni 2013.

Het ziekenhuis maakte een doorstart onder de vlag van drie regionale ziekenhuizen, maar heeft geen intensive care. Het Ikazia stapte later uit die samenwerking. In het Ruwaard werkten 900 medewerkers. In het Spijkenisse MC, dat financieel gezond is, nog geen 200. In het ziekenhuis zit tegenwoordig ook een zorghotel van Buurtzorg.

'Dit kan echt niet'

Aboutaleb begon vrijdagavond op Radio Rijnmond zelf spontaan tegen presentator Ruud de Boer te praten over het ziekenhuis. Hij zei: "Toen ik aan de bel trok, toen het ziekenhuis in Spijkenisse (2013, red.) en later Havenziekenhuis (2017, red.) werden gesloten, heb ik tegen de verzekeraars gezegd: Dit kan echt niet. Op termijn hebben we bij gewone calamiteiten, bijvoorbeeld een grote explosie in de haven, te weinig bedden. De verzekeraars zeiden: in dat geval is er een calamiteitenziekenhuis in Utrecht, of je gaat naar Haaglanden. Allemaal echt flauwekulargumenten."

"Ik wil", vervolgde Aboutaleb, "direct de komende periode, het ministerie van VWS weet dat ook, het gesprek openen over een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse om weer reguliere zorg aan te bieden. De burgemeester van Nissewaard en ik willen samen optrekken - daar is het nu niet het moment voor in verband met de crisis - en op een rustig moment naar de capaciteit in de regio kijken."

Dat Aboutaleb zegt bij zorgverzekeraars aan de bel te hebben getrokken over de sluiting van het Ruwaard is opvallend. De Rotterdamse burgemeester, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft zijn zorgen nooit openlijk uitgesproken in de tijd dat het einde van het Spijkenisser ziekenhuis dreigde.

'Verrast door uitspraken'

Peter Langenbach, directeur van het Maasstad Ziekenhuis, zegt na overleg met zijn collega's Koos Moerland (Dirksland) en Paul van der Velden (Spijkenisse): "Wij zijn ook verrast door de uitspraken van de heer Aboutaleb. Niemand wist hiervan of is betrokken bij deze uitspraken."

Langenbach en zijn collega's zitten ook niet te wachten op een opwaardering van het Spijkenisse MC. "Het ziekenhuis past in zijn huidige vorm uitstekend in de samenwerking met het Van Weel Bethesda en het Maasstad. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Op deze manier kunnen we goede en betaalbare zorg leveren."

Ook heeft de Rotterdamse regio volgens de directeuren voldoende ziekenhuizen en bedden. Langenbach: "Het probleem is het personeel. Dus als je er een gebouw met intensive care bijbouwt, heeft dat geen effect. Het trekt zelfs personeel uit andere ziekenhuizen weg."