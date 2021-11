Gelijkspel Oranje, thuiswedstrijd Feyenoord Basketball en bijzondere rentree van hockeyster Voormolen in Radio Rijnmond Sport

Ook al is er geen eredivisievoetbal dit weekend, Radio Rijnmond Sport zit desondanks bommetje vol. Zo gaan we uitgebreid het 2-2 gelijkspel van Oranje bij Montenegro behandelen en komen tal van andere sporten aan bod.

In de show bellen we met voetbalanalist Rob Jacobs. De oud-trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior laat zijn licht schijnen op het dure puntenverlies van het Nederlands Elftal in de WK-kwalificatiepoule. Verder hebben we aandacht voor FC Dordrecht en ASWH. De Schapenkoppen verloren in de eerste divisie met 5-1 bij FC Eindhoven. ASWH ging in de tweede divisie met 3-2 bij koploper Katwijk.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Ook hoor je voetbalanalist Johan Derksen voorbij komen. De mediapersoonlijkheid van Veronica Inside was afgelopen donderdag aanwezig in Rotterdam en liet zich daar uit over het afketsen van Feyenoord City.

Bijzondere rentree

Daarnaast is er aandacht voor basketbal, hockey en waterpolo. Zo hoor je verslaggever Sinclair Bischop vanuit het Topsportcentrum bij Feyenoord Basketball-Den Helder Suns. Die wedstrijd begint om 14:30 uur. Verder bellen we met Kevin van Baarle, de aanvoerder van waterpoloploeg ZPB. De club uit Barendrecht zegevierde zaterdagavond voor de eerste keer in dit eredivisieseizoen.

Tot slot komt in het laatste uur van de show Daphne Voormolen aan het woord. De hockeyster van Victoria maakte zondag haar rentree in de hoofdklasse nadat ze behandeld moest worden tegen kanker.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Ronald van Oudheusden presenteert de show.