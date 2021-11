Feyenoord Basketball heeft grote ambities: 'In 2028 op het balkon van de Coolsingel'

"De lege tribunes geven een ander gevoel. Financieel is het ook best wel een ding, omdat de recettes veel voor ons doen en die zijn nu weggevallen. We hebben nu een thema. Dit gaat ons niet in de koude kleren zitten", reageert bestuurslid Armand Salomon. "De gevolgen zijn zeker groot", erkent algemeen directeur Paul de Vos van Feyenoord Basketball.

Er is wel begrip voor de keuze van het demissionaire kabinet. "Maar de besluiten zijn alleen niet allemaal consequent", motiveert De Vos zijn mening. "Maar het is makkelijk praten. Ik sta niet in de schoenen van het kabinet." De Vos houdt zijn hart vast dat meer wedstrijden zonder publiek gespeeld gaan worden. "We hebben het publiek gewoon nodig."

Kijk hieronder naar het interview met algemeen directeur Paul de Vos van Feyenoord Basketball. De tekst gaat verder onder het interview:

In de BNXT League zijn de basketbalwedstrijden van deze zondag allemaal afgelast. Dat gold dus niet voor Feyenoord Basketball-Den Helder Suns. Vanwege een planningsprobleem kon dit duel niet verplaatst worden, legt Salomon uit. "Ook is er een zaal weg, omdat daar een fantastische turnzaal is neergezet. Die escape hebben we nu niet meer." De Vos vond het ook lastig om de beslissing te nemen om de wedstrijd niet te verplaatsen. Dat had wel gemogen, merkt hij op. "Het is gewoon lastig om een andere datum voor deze wedstrijd te vinden."

Van Den Helder naar Antwerpen

Feyenoord Basketball is in elk geval het nieuwe seizoen goed begonnen. In de BNXT League, de nieuwe gezamenlijke competitie met buurland België, staan de Rotterdammers momenteel op de tweede plaats met zeventien punten uit elf wedstrijden. "De competitie is nu wel een beetje vertekend", nuanceert Salomon, want niet elke ploeg heeft al elf duels gespeeld.

"Dit had een nieuw elan voor het basketbal in Nederland moeten zijn. Het basketbal in België heeft een hoger niveau dan we hier gewend zijn", zegt De Vos. "We hoopten met de Belgische link het niveau en de belangstelling van het Nederlandse basketbal omhoog te krijgen. Nu het publiek wegvalt, moeten we nog maar zien dat het zo gaat uitpakken zoals we het hadden gehoopt", aldus De Vos. Alle eredivisieclubs staan volgens hem in elk geval achter dit format.

Salomon spreekt van een 'nieuwe ambitie'. Ook hij ziet dat het niveau van Belgische clubs hoger ligt. "Ik denk dat het ons uitdaagt om te zien hoe andere landen het doen", zegt Salomon. "Ook is het interessant om niet voor de vierde keer - zonder die clubs af te vallen - naar Weert of Den Helder te rijden, maar naar Aalst of Antwerpen. Dat geeft ons ook een nieuwe energie."

Coolsingel in 2028

In de afgelopen jaren heeft Feyenoord Basketball flinke stappen gezet, merkt Salomon op. Dit seizoen is dat volgens het bestuurslid minder het geval door verschillende oorzaken. "We zijn nog steeds bezig met grote plannen. Er is een ambitie om in 2028 op het balkon van de Coolsingel te staan", zegt Salomon, die verwijst naar een kampioenschap met de basketballers. "Daar hebben we hulp van Feyenoord bij. Ook doen we veel dingen zelf. Zo wordt de organisatie verbreed."

Kijk hieronder naar het interview met bestuurslid Armand Salmon van Feyenoord Basketball. De tekst gaat verder onder de video:

De naam Feyenoord legt de basketbalclub in elk geval geen windeieren, zegt Salomon. "Interessante partners sluiten bij ons aan. Het is geld, energie en geloof in ambitie. Ik geloof dat die dingen er allemaal zijn bij deze club."

Ook De Vos wil voor de Coolsingel gaan. "Wat ik vooral merk, is dat we bestuurlijk en organisatorisch kunnen verbreden. Dat is hard nodig, omdat onze organisatie nog steeds veel te smal is om zo'n doelstelling waar te maken." Het merk 'Feyenoord' helpt de Rotterdamse basketbalclub zeker, erkent de algemeen directeur. "Maar het kan zeker nog beter. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat de organisatie van Feyenoord in zwaar weer verkeert, zowel financieel als organisatorisch. Daardoor is er voor de multisportclub Feyenoord niet zoveel belangstelling."