Rob Jacobs is duidelijk over het Nederlands Elftal: ‘De gemakzucht is afgestraft’

"Normaal gesproken is Montenegro-Nederland een wedstrijdje waarvan je gaat smullen", begint Jacobs. "Maar dat is vanaf het begin al niet het geval geweest."

De voormalig trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior zag Oranje veel balverlies lijden. "Dat gebeurde op een gegeven moment op elke positie. Als je in de tweede helft niet het duel aangaat, ook al sta je met 2-0 voor, dan heb je ook tegen Montenegro een probleem." De tegenstander profiteerde volgens Jacobs daarmee van de zwakheden van het Nederlands Elftal.

Gemakzucht afgestraft

Jacobs vindt dat Van Gaal uit zijn dug-out had moeten komen en naar de zijlijn had moeten lopen. "De andere bondscoach stond daar dag en nacht. Van Gaal moet daarheen lopen en aangeven dat de spelers een bal vast moeten houden. Als je balvast bent, dan kun je verder voetballen. Als je aan de bal niet comfortabel bent, dan gebeurt er niks. Dan gaat de tegenstander je overrulen."

Rob Jacobs | Foto: Rijnmond

De laconieke speelstijl van Oranje was tegen het zere been van Jacobs. "Het gemakzucht waarmee Oranje speelde, is door Montenegro afgestraft", zegt hij streng. Jacobs ergerde zich aan hakjes die op het veld werden gedaan. "Het leek alsof Oranje het wel even zou doen."

Jacobs gaf ook zijn blik op Feyenoord-keeper Justin Bijlow, die bij Oranje afgelopen zaterdag tussen de palen stond. "Hij heeft niets te doen gehad, behalve twee ballen uit zijn net halen. Dat kun je Bijlow niet verwijten, want hij is de beste keeper van Nederland. Dan moet hij in het Nederlands Elftal staan."

Feestneus

Oranje heeft alles nog wel in eigen hand. Wanneer het Nederlands Elftal komende dinsdag Noorwegen verslaat, dan plaatst de ploeg zich voor het WK van 2022 in Qatar. De Noren leden afgelopen zaterdag ook verrassend puntenverlies. Letland hield Noorwegen op 0-0.

In De Kuip kan het tegen de Noren een bizarre wedstrijd worden, erkent Jacobs. Eén sterspeler is dinsdag in elk geval afwezig. "Je moet blij zijn dat Erling Braut Håland thuis blijft. Hij is er gelukkig niet bij, maar bij Noorwegen loopt ook nog Martin Ødegaard rond." Volgens Jacobs moet Oranje ervoor zorgen dat de ploeg in elk geval niet op achterstand komt. "De Noren móéten winnen. Zij gaan veel risico nemen."

Jacobs baalt dat Nederland het tot zo ver heeft laten komen, die verwacht dat het niet mis zal gaan tegen Noorwegen: "Maar dit is een wedstrijd die erom gaat. Oranje had met een feestneus het stadion binnen moeten komen, maar nu moet Nederland tot de tanden toe gewapend zijn om de Noren van de lijp te spelen."