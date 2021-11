Hockeyster Daphne Voormolen maakt bijzondere rentree na behandelingen tegen kanker: 'Na weken keihard trainen is het gelukt'

In het voorjaar kreeg hockeyster Daphne Voormolen te horen dat zij baarmoederhalskanker had. De 30-jarige speelster van hoofdklasser Victoria is schoon verklaard en stond zondag alweer op het veld tegen Klein Zwitserland (3-2). "Er is niks leuker dan met die meiden op het veld staan en om de drie punten te mogen strijden."

Voormolen heeft de laatste weken keihard gestreden weer op het veld te kunnen staan. De planning was om pas in het voorjaar weer terug te keren bij Victoria. "Jammer genoeg hebben we wel verloren, dat had ik graag anders gezien, maar persoonlijk was het een heel mooi moment", blikt ze terug op haar bijzondere rentree op het veld. Voormolen draaide zelfs al bijna volledig mee in het wisselschema van Victoria.

Op dit moment is Voormolen in remissie. "Ik blijf de komende vijf jaar onder een vergrootglas liggen, maar voor nu kunnen we in elk geval heel blij zijn. We hadden geen beter nieuws kunnen krijgen."

Extra knipoog

Weken leefde Voormolen toe naar haar terugkeer op het hockeyveld. "Ik moet eerlijk zeggen dat de buitenwacht er misschien meer van verwachtte dan hoe het voor mezelf voelde, omdat ik al een paar weken met de meiden meetrainde. Maar toen ik voor het eerst in het veld kwam, had ik even een momentje voor mezelf waarbij ik dacht: wauw, je bent er weer. Maar dat moment was misschien twee seconden. Daarna ging de knop om en de focus op de wedstrijd om die te winnen."

De Nederlandse hockeywereld leefde de afgelopen maanden intens mee met Voormolen. De spits van Victoria baalde wel dat er geen publiek aanwezig was in het duel met Klein Zwitserland. "Anders hadden al mijn dierbaren langs de lijn gestaan. Maar het is mooi om te zien hoe de tegenstanders erop reageren en hoe erg het leeft bij de mensen. Tijdens de line-up kreeg ik van meerdere meiden een extra knipoogje of reactie", zegt Voormolen.

'Nog niet zo fit als eerst'

Hoewel Voormolen lang mee kon doen, moet zij nog wel slagen maken om weer op het oude niveau terug te komen. "Door de artsen ben ik een kleine zes weken geleden vrijgegeven. Toen hoorde ik weer dat ik mocht sporten."

Bij de fysio gaf Voormolen aan dat ze op zondag 14 november alweer wilde spelen. "Dat was nogal ambitieus, omdat we nog niet wisten waar ik fysiek op dat moment stond, maar na zes weken keihard trainen is het gelukt", zegt Voormolen. Ik ben nog niet zo fit als eerst, maar ik ben al fit genoeg om het niveau in de hoofdklasse aan te kunnen."

Voormolen gaat binnenkort gas terug nemen, omdat over één wedstrijd de winterstop in de hoofdklasse er al aankomt. "Verder ben ik begonnen met werk. De focus gaat nu ook daarheen." De kans dat Voormolen kinderen kan krijgen, is er nog steeds. Maar die wens is voorlopig on hold gezet, ook vanwege de medicatie. "Gelukkig is de kans dat het zou kunnen nog realiseerbaar."