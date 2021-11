Sportoverzicht: Feyenoord Handbal en ZPB hebben de eerste zege binnen

Feyenoord Handbal was in sporthal De Wielewaal met 40-31 te sterk voor Havas uit Almere. In de eerste acht wedstrijden van het eredivisieseizoen konden de Rotterdammers niet winnen. Na deze zege staat het team van coach Mohsen Daghrir vijftiende met twee punten. De puntloze hekkensluiter EHC is de enige ploeg die onder Feyenoord Handbal staat.

ZPB moest langer wachten op de eerste winst van dit eredivisieseizoen. Zaterdag versloegen de Barendrechters met 17-10 hekkensluiter WP Den Haag.

Na deze overwinning hebben SVH uit Rotterdam, dat met 17-10 van ZPC Amersfoort verloor, en ZPB drie punten uit tien wedstrijden. Alleen WP Den Haag staat momenteel onder SVH en ZPB.

Comeback Voormolen

Het mooiste sportnieuws van dit weekend kwam van de hockeyvelden. Daar maakte speelster Daphne Voormolen haar rentree voor Victoria in de hoofdklasse, nadat ze was genezen van baarmoederhalskanker. Voormolen keerde bij Klein Zwitserland weer terug op het veld. Winnen deden de Rotterdamse hockeydames echter niet. Klein Zwitserland was in Den Haag met 3-2 te sterk. Victoria is de op één na laatste met zeven punten uit twaalf wedstrijden.

Rotterdam pakte in de hoofdklasse heren op eigen veld een punt. Kampong werd op een 2-2 gelijkspel gehouden. Na twaalf wedstrijden is Rotterdam nu negende met twaalf punten.

Spannende pot bij Feyenoord, monsterzege Binnenland

Feyenoord Basketball werkte zondagmiddag in een leeg Topsportcentrum een spannend duel af met Den Helder Suns, dat met 82-78 werd gewonnen. Na deze overwinning zijn de Rotterdammers voorlopig tweede met zeventien punten uit elf duels.

Kijk hieronder naar de interviews met speler Niels Foerts en hoofdcoach Toon van Helfteren. De tekst gaat verder onder de video:

Binnenland deelde in de dutch basketball league een flink pak slaag uit bij Martini Sparks in Haren. De Barendrechtse basketbaldames vermorzelden de Groningers met maar liefst 113-60. De blauwhemden staan op het hoogste niveau van Nederland nu tweede met twaalf punten uit zes duels.

In de wereldbekerwedstrijd van Tabor schreef Lucinda Brand in het veldrijden weer een zege erbij. De Rotterdamse renster kwam in Tsjechië als eerste over de streep.

Uitslagen korfbal, rugby en volleybal

Theo Korporaal Korfbalspektakel - finale: PKC - DVO (25-18)

Ereklasse: Eemland - The Hookers (26-20)

Eredivisie (heren): VCN - Talentteam (2-3)

Eredivisie (heren): Sliedrecht Sport - Taurus (1-3)

Eredivisie (dames): Voltena - VCN (0-3)

Eredivisie (dames): Team22 - Sliedrecht Sport (3-2)