Excelsior speelt zonder publiek spectaculair gelijk tegen Almere City

In Kralingen heeft Excelsior zondagavond een punt gepakt tegen Almere City. Het duel in de eerste divisie, dat gezien het wedstrijdverloop zeker voor de toeschouwers in het stadion smullen was geweest, eindigde in een doelpuntrijke 4-4. Het team van coach Marinus Dijkhuizen blijft na dit gelijkspel tweede.

De thuisploeg begon dreigend aan het duel met Almere City. Die sterke beginfase leverde voor Excelsior meteen ook kansen op. Topscorer Thijs Dallinga was na drie minuten dreigend met een schot dat voorlangs ging en Reuven Niemeijer trapte een afvallende bal naast. Na elf minuten scoorde Niemeijer wel. Met een fraai hakje rondde de aanvallende middenvelder de voorzet van Siebe Horemans netjes af (1-0). Vijf minuten verdubbelde Dallinga de voorsprong voor Excelsior. Hij kopte bij de eerste paal de corner van Julian Baas raak (2-0).

De tekst gaat verder onder de tweet:

Halverwege de eerste helft deed Almere City iets terug. Lance Duijvestijn prikte voor de bezoekers de aansluitingstreffer binnen (2-1). In de 34e minuut ontsnapten de Kralingers aan de gelijkmaker. Excelsior-doelman Stijn van Gassel reageerde attent met de voet op een laag schot van Stije Resink. Vlak voor de rust mocht Niemeijer weer eens aanleggen voor het doel van de Flevolanders. Hij schoot echter op de vuisten van Almere City-keeper Agil Etemadi.

Knotsgekke tweede helft op Woudestein

Net als in de eerste helft schoot Excelsior in de tweede helft goed uit de startblokken. De Kralingers waren dreigender dan Almere City en kregen in de vijftigste minuut een grote kans op het derde Rotterdamse doelpunt. Mats Wieffer zag zijn kopbal knap gepakt worden door Agil Etemadi, die goed naar de hoek ging. Met enig fortuin kwam Excelsior op 3-1. Almere City-middenvelder Resink kopte een corner achterstevoren in eigen doel.

De tekst gaat verder onder de tweet:

Na een kolderiek moment met Almere City-keeper Etemadi mocht Excelsior het doel van de bezoekers onder vuur nemen. Eerst werd het schot van Niemeijer geblokt. In de rebound trapte Modeste Duku de bal over. Halverwege de tweede helft liet Dallinga dé kans voor zijn tweede doelpunt van de avond liggen. Etemadi redde fraai op het schot van de topscorer van Excelsior.

Aan de andere kant was het twee minuten later wel raak. Almere City counterde naar de 3-2 via Jonas Arweiler. In de 74e minuut liet Excelsior de voorsprong helemaal uit handen glippen. Arweiler kopte bij de tweede paal de 3-3 binnen. De Duitse spits maakte in de 78e minuut zijn hattrick compleet met een rake kopbal in de verre hoek (3-4).

Excelsior knokte zich, ondanks de achterstand, terug in de wedstrijd. Niemeijer tekende met een intikker aan voor de 4-4. Beide ploegen staken vervolgens veel energie in een slotoffensief, maar de wedstrijd kreeg uiteindelijk geen winnaar.

Excelsior - Almere City 4-4 (2-1)

11' 1-0 Reuven Niemeijer

16' 2-0 Thijs Dallinga

25' 2-1 Lance Duijvestijn

54' 3-1 Stije Resink (eigen doelpunt)

69' 3-2 Jonas Arweiler

74' 3-3 Jonas Arweiler

78' 3-4 Jonas Arweiler

82' 4-4 Reuven Niemeijer

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Aberkane (81' Ormonde-Ottewill); Duku (66' Driouech), Eijgenraam (81' Chacón); Wieffer, Baas; Dallinga, Niemeijer