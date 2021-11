Het weer vandaag: grijs en droog

Morgen komt er in het huidige weer geen enkele verandering. Het betekent dan ook een bewolkte en grijze dag. Het blijft droog en het wordt maximaal 8 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, kracht 2 tot 4.

Vooruitzichten

Woensdagochtend passeert een zwak koufront met een lichte bui. In de middag is de zon af en toe te zien en blijft het droog. Vanaf donderdag is het opnieuw veelal grijs met zaterdag later op de dag lichte regen. Met een middagtemperatuur van 12 of 13 graden is het vrij zacht. Vanaf donderdag verlopen de nachten erg zacht.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,9 graden en de minimumtemperatuur 4,1 graden. Er valt gemiddeld 28,5 mm neerslag.