Huis in Rotterdam-Crooswijk meerdere keren beschoten, vijf kogelgaten in raam

De schietpartij vond plaats om 01.45 uur 's nachts. Het gaat om een woning op de eerste verdieping. Op beelden is te zien dat het appartement minstens vijf keer onder vuur genomen is. Als gevolg van de schietpartij is de Crooswijksestraat tussen de Schuttersveld en de Linker Rottekade tijdelijk afgesloten geweest.

Bij daglicht blijken vijf gaten in het dubbelglas van de woning te zitten. De vitrage is gesloten. Navraag bij buren en omwonenden levert geen nieuwe inzichten op. Mensen sliepen en hebben niets gehoord. Ook staat het beschoten pand niet bekend als verdacht of als overlastgevend in de omgeving.

Het beschoten pand op de eerste etage | Foto: Rijnmond

'Enorm geschrokken'

Een jonge man die het portiek betreedt wil geen commentaar geven. Wel geeft hij aan dat het om de woning van zijn moeder gaat die er alleen woont. In summiere bewoordingen geeft hij aan geen idee te hebben wat de aanleiding is van de schietpartij. "We zijn enorm geschrokken" is het enige dat hij nog zegt voordat hij in het portiek verdwijnt en zijn moeder bezoekt.

De politie doet onderzoek.