Woning meerdere keren beschoten aan Crooswijksestraat

In de nacht van zondag op maandag is een woning op de Crooswijksestraat meerdere keren beschoten. Niemand raakte bij de schietpartij gewond.

De schietpartij vond plaats om 01.45 uur 's nachts. Het betreft een woning op de eerste verdieping. Op beelden is te zien dat de woning minstens vijf keer is beschoten. Als gevolg van de schietpartij is de Crooswijksestraat tussen de Schuttersveld en de Linker Rottekade tijdelijk afgesloten geweest. De politie doet onderzoek.