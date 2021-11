Directeur Bovenberg heeft spelen zonder publiek niet begroot bij Excelsior: 'Het is heel erg spannend voor ons'

Excelsior - Almere City, 4-4. Razend spannend, knotsgek. Typisch zo'n duel waarvoor het publiek naar het stadion komt. Maar publiek, dat was er zondagavond niet op Woudestein. Het demissionaire kabinet kondigde vorige week aan dat toeschouwers in ieder geval drie weken niet welkom zijn bij sportwedstrijden, zowel op prof- als amateurniveau. Tot ongenoegen van Excelsior-directeur Daan Bovenberg.

"Dit is een zwart scenario, laat dat duidelijk zijn. Je voetbalt uiteindelijk voor je fans, voor de mensen die de club een warm hart toedragen. Dat zij er niet bij kunnen zijn voorlopig, is een groot gemis. Echt dramatisch", zegt een teleurgestelde Bovenberg.

Gaat geld kosten

Teleurstelling die natuurlijk niet alleen maar voortkomt uit de sfeerloze ambiance die nu weer een aantal weken in de stadions gaat zijn. Als directeur van een betaald voetbalclub voelt Bovenberg de bui ook wel hangen. Dit gaat Excelsior geld kosten.

Bovenberg: "Hoeveel precies weet ik niet, dus ik durf ook niet te zeggen hoe hard dit ons financieel gezien raakt. Maar natuurlijk heeft dit in de basis gewoon grote financiële consequenties voor ons."

Niet begroot op dit scenario

Bovenberg weet inmiddels wel enigszins wat te verwachten. Vorig seizoen speelde Excelsior inmiddels ook vrijwel volledig zonder publiek. Maar daar was men in Kralingen op voorbereid. Wat het dit seizoen significant anders maakt, is dat Excelsior op dit scenario niet heeft begroot.

"Wel houden we altijd rekening met bepaalde situaties en begroten we realistisch. Maar van dit scenario zijn we inderdaad niet uit gegaan, dat klopt", zegt Bovenberg.

"Wat het extra lastig maakt, is dat er op dit moment nog veel onduidelijkheid is. Krijgen we net als vorig seizoen weer een steunpakket vanuit de overheid? Dat heeft ons toen op de been gehouden. Maar dat weten we nu dus allemaal niet. Het is heel erg spannend voor ons. Al wil ik wel zeggen dat wij nooit in enorme problemen zullen komen."

Stopzetten competitie

Tussen ere- en eerstedivisieclubs wordt gesproken over het al dan niet stopzetten van de competitie, voor drie weken. Iets waar men bij Excelsior wel voorstander van is. "Doorvoetballen is mooi, maar met alle respect: we voetballen voor fans en sponsoren. Daar staan we niet alleen in. Ik verwacht daar deze week duidelijkheid over."

Bekijk hier het interview met Excelsior-directeur Daan Bovenberg.