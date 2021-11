Carlette en haar 175 schapen houden het duingebied bij Oostvoorne gezond

Stevige wandelschoenen, een dikke wandeljas, een fluitje en haar trouwe hond bordercollie Bill. Dat heeft Van Schaik nodig om 175 schapen te verplaatsen van de slikken van Voorne naar de duinen van Heveringen. Dat doet ze niet zonder reden. Van Schaik en haar schapen vervullen namelijk een belangrijke rol in het beheer van het gebied.

Sinds de aanleg van de Maasvlakte loopt het gebied groot risico om dicht te slibben. Wanneer er vervolgens gras over het gebied groeit, kan het slib niet goed afgevoerd worden. "Dat is heel slecht voor de natuur, voor de vogels en de bodem. We proberen de vergrassing tegen te gaan en het gebied zo open mogelijk te houden. Daar gebruiken we deze schapen voor", legt Carlette uit.

De hond van Carlette ligt klaar om de schapen te drijven. | Foto: Floyd Aanen

Hard werken

Een simpele klus is het niet. Carlette wandelt acht uur per dag, zeven dagen in de week gedurende zes weken per jaar. Elk jaar in de herfst, rond november. "De schapen trekken rond en begrazen het gebied. Dat is voor de schapen hard werken en voor mij ook. De hele dag in de blubber lopen en natte voeten krijgen: het is hard werken!"

De dagelijkse lange wandeltochten door het duingebied maakt Carlette met liefde. Over de reden waarom ze dit werk doet, hoeft ze dan ook niet lang na te denken: "Wat is er nu mooier dan de hele dag in de natuur lopen."