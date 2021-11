Sinisterra geniet van zijn vorm én zingende Feyenoord-fans: 'Als ze que si, que no zingen, word ik heel gelukkig'

Luis Sinisterra geeft niet vaak interviews. De taalbarrière speelt een rol, maar ook het moordende schema van Feyenoord is van invloed. Tijdens de interlandperiodes is er net wat meer ruimte. Alleen is Sinisterra dan in principe op pad met het Colombiaanse elftal. Maar tot verbazing van velen niet tijdens deze interlandperiode.

"Maar voor mij is het geen grote deceptie. Ik leef in het moment en moet gewoon hard blijven werken om op een later moment wel weer bij de nationale ploeg te komen. En een beetje rust vind ik ook wel fijn. Ik heb de voorbije weken lange reizen gemaakt", zegt Sinisterra.

Tien goals, zes assists

Maar toch, ook de Colombiaan zelf zal diep van binnen verbaasd zijn geweest over het feit dat hij niet werd geselecteerd. Hij lijkt dit seizoen in de vorm van zijn leven te verkeren. In twintig officiële duels dit seizoen, scoorde hij tien keer en gaf hij zesmaal een assist.

Sinisterra: "Ja, ik voel me heel goed. Waarin ik nog beter kan worden? In heel veel dingen. Constanter spelen in de laatste minuten van de wedstrijd, nog effectiever worden en steeds wat beter worden in verdedigend opzicht."

Verbeterpunten of niet, Sinisterra lijkt onmisbaar voor Feyenoord. Bij de Rotterdammers lag niemand er wakker van dat hij niet naar Zuid-Amerika hoefde af te reizen. De laatste keer dat hij dat deed, was hij vanwege verplichtingen bij de Colombiaanse ploeg niet op tijd terug in Rotterdam, voor het duel met RKC. In De Kuip werd het prompt 2-2. Tegen PEC Zwolle is Sinisterra er zondag wél bij.

Band met Senesi

Van de zware knieblessure die Sinisterra begin 2020 opliep, waardoor hij maanden uit de roulatie was, lijkt hij geen enkele last meer te hebben. In die tijd vond hij steun bij Marcos Senesi. "We zijn goede vrienden. We spreken regelmatig af en kijken dan voetbal, maken eten of gaan naar leuke plekken in de stad. Het is fijn om hem te kennen."

Que si que no

De Colombiaan is in Rotterdam-Zuid in ieder geval mateloos populair. Niet voor niets bedachten de supporters speciaal voor hem een liedje, waarin ze que si, que no, que Luis Sinisterra zingen. "Ik word er heel gelukkig van als ik dat hoor. Ik hoop dat ze dat liedje blijven zingen. Het motiveert me om nog beter te presteren."

Bekijk hier het hele interview met Luis Sinisterra.