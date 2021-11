FC Rijnmond: 'Zonder publiek spelen is net als spelen in een doodskist'

Of het Nederlandse profvoetbal in ieder geval voor drie weken wordt stilgelegd, is nog niet bekend. Als er wél wordt doorgevoetbald, dan sowieso zonder publiek. Als het aan Feyenoord-supporter en cabaretier Vincent Bijlo ligt, gebeurt dat laatste sowieso niet. "Zonder publiek spelen vind ik niets."

Vincent Bijlo was bepaald niet onder de indruk van het Nederlands elftal, dat zaterdag een 2-0 voorsprong (en dus een WK-ticket) weggaf tegen Montenegro. Binnen drie minuten was de voorsprong van Oranje als sneeuw voor de zon verdwenen. “Een collectieve slechte concentratie. Heel bijzonder. Ze doen er alles aan om het spannend te maken”, zegt Bijlo.

Weinig spelers haalden een voldoende bij Oranje. Ook Feyenoord-doelman Justin Bijlow zat niet lekker in de wedstrijd en zag er met name bij de tweede tegengoal niet goed uit. “Ik vond het geen keepersfout, hij gleed wat weg bij de tweede goal. Van Gaal gaat hem daar niet om slachtofferen. Maar in de wedstrijd tegen Noorwegen zal hij wel beter moeten”, denkt Sinclair Bischop.

Nooit verliezen

Dat moet Oranje in zijn totaliteit sowieso. Verliest het dinsdag van Noorwegen, dan is het over. Harry van der Laan: “Maar ik denk dat het goedkomt. Als Nederland geconcentreerd speelt, gaan ze nooit verliezen van dit Noorwegen. Dat kan ik me echt niet voorstellen.”

Twee Feyenoorders kunnen Oranje het leven in ieder geval nog flink zuur maken. Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes staan in De Kuip allebei op de lijst om minuten maken tegen het Nederlands elftal. Bijlo is vol lof over de eerstgenoemde. “Hij is voor mij echt een Feyenoord-speler, onverwoestbaar. Ik vind hem een speler met potentie.”

Van der Laan: “Ik ben niet onder de indruk van zijn opbouw, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft een goede voorzet en heeft potentie, maar speelt in de opbouw altijd alles terug.” Over Aursnes zijn de mannen collectief een stuk meer lovend. “De ideale twaalfde man voor ieder elftal", vindt Bischop.

Laatste profwedstrijd

In theorie kan Nederland-Noorwegen voorlopig de laatste profvoetbalwedstrijd in Nederland zijn. De ere- en eerstedivisieclubs zinspelen op het verplaatsen van de wedstrijden, omdat publiek de komende drie weken niet welkom is in de stadions.

Bischop: “Dat heeft voor en nadelen. Je weet natuurlijk niet of dit echt drie weken gaat duren. Het is ook lastig als je toch Europees speelt en je dan geen ritme hebt. Aan de andere kant kost iedere thuiswedstrijd zonder publiek Feyenoord negen ton.”

Voor Bijlo is er maar één oplossing: de wedstrijden verplaatsen. “De Kuip met publiek is prachtig. Als je zonder publiek speelt, klinkt het net alsof je in een doodskist aan het voetballen bent. Dat vind ik niets.”

Wat daar ook uit mag komen, één ding weet Bijlo zeker. Feyenoord wordt kampioen. “Ik zeg ja! Al denk ik soms nee. Maar goed, het gaat gebeuren. Als je zo vaak in de 92ste minuut wint, is dat wel een teken.”

Excelsior-spits met kwaliteit

Excelsior speelde zondag in een knotsgek duel gelijk tegen Almere City. Het stond 3-1 voor, kwam met 3-4 achter, maar pakte toch nog een punt. En Thijs Dallinga, het goudhaantje van de Kralingers dit seizoen, maakte zijn zeventiende van het seizoen. Van der Laan is onder de indruk. “Hij rondt altijd technisch begaafd af en heeft oog voor medespelers. Hij heeft echt kwaliteiten”, aldus Van der Laan.

Kijk hier FC Rijnmond terug.