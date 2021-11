Bijna 2 miljoen kijkers zien in Ik Vertrek hoe Henny en Patrick uit Vlaardingen een boerderij ombouwen tot een Bed & Breakfast

Ruim 1,8 miljoen kijkers zagen zaterdag hoe Henny en Patrick een eeuwenoude boerderij ombouwden tot B&B. Dat ging niet over rozen. Het verbouwen van de oude boerderij bleek een grotere klus dan eerder werd gedacht. Daarnaast kreeg het stel te maken met lekkages en ongedierte.

'Was heel zwaar'

Door de lekkage had het stel geen warm water en moesten ze tijdelijk verblijven in een huurwoning, wat een gat in het budget sloeg. Ook mocht Patrick geen stroopwafels verkopen met zijn foodtruck, omdat hij daarvoor een bakkersdiploma moest hebben. Daarnaast kregen beide huisdieren gezondheidsproblemen. Zo moesten ze afscheid nemen van de kat en moest de hond worden geopereerd.

"Het was heel zwaar. Je bent constant bezig met verbouwen en klussen", vertelt Henny. "Maar we hebben doorgezet. Uiteindelijk zaten we maar een maand in de huurwoning. Daarna hadden we warm water en een gasstel, zodat we konden koken."

De B&B van Patrick & Henny | Foto: Privéfoto

Franse cultuur

De twee beginnen ook al te wennen aan de Franse cultuur, die genoeg voordelen kent. "Mensen letten niet zo op de tijd. In Nederland heb je vaste werktijden en ga je op een vaste tijd naar bed. Hier is dat niet zo." Dat het leven op het Franse platteland minder stressvol is, vinden Henny en Patrick heerlijk. "Mensen hebben geen haast. Waarschijnlijk worden ze daarom ook zo oud hier", lacht Henny.

De twee zijn trots op wat ze tot nu toe hebben bereikt. "Wij hadden nog nooit zelf een badkamer en keuken gemaakt. Het betegelen en metselen van muren was nieuw. En mijn man heeft het dak van de schuur helemaal gemaakt. Dat is toch maar mooi gelukt."

Voor mensen die negatieve reacties gaven na de uitzending heeft Henny een boodschap: "Je moet niet denken dat je dit niet kunt doen met een klein budget. Als je maar hard werkt en doorzet, is er veel mogelijk. Nog twee jaar sparen was wat ons betreft ook onzin, we vonden dat we dit moesten doen."

'Dennenappels?'

Ondanks de negatieve reacties werd op social media ook kostelijk gelachen om de Franse avonturen van het stel. Met name het gebrekkige Frans waarmee de twee zich verstaanbaar moesten maken werd een veelbesproken gespreksonderwerp. Wanneer de Franse buurman het stel waarschuwt dat hun loslopende hond wel eens achter de lokale schapen aan kan gaan, kijken de Vlaardingers hem verbaasd aan. "Dennenappels?", vraagt Patrick, die het Franse woord voor schaap nog niet helemaal onder knie heeft.

"Al vijfentwintig jaar Francofiel. Heeft hij dan elk jaar één woordje Frans geleerd?", luidt een reactie op Twitter. "Natuurlijk verstaan ze geen Frans. Het is natuurlijk wel 'Ik Vertrek'", reageert een ander.

Ook het schamele budget dat de twee beschikbaar hadden gesteld voor de renovaties, zo'n 25.000 duizend euro, ging niet onopgemerkt voorbij aan de kijkers. "Dachten ze echt dat dit ging lukken met een budget van anderhalf uur parkeren in Amsterdam?", vroeg een kijker zich af. "Opknap budget 25.000 euro. Per maand?"

Naast de grapjes over de ontbrekende talenknobbels en het lage renovatiebudget wordt er ook bewondering uitgesproken voor het optimisme dat ondanks alle tegenslagen onverminderd hoog blijft. "Met weinig budget is het niet makkelijk om iets op poten te zetten. Respect voor deze mensen".

'Geen spijt'

Sinds de zomer is de zaak open, maar na zes weken gooide het boekingsbedrijf de B&B dicht omdat de zaak niet voldeed aan de kwaliteitseisen. Om wat te verdienen heeft Henny een werkhuisje en werkt Patrick bij als klusjesman. Ondanks de tegenslagen hebben de twee het enorm naar hun zin in het zuiden. Terug naar Vlaardingen hoeft van hen dan ook niet. "We hebben er geen moment spijt van gehad."