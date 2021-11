Rotterdamse politiemedewerker lekte informatie in zaak ‘vergisontvoering’

Een 33-jarige medewerker van de Politie Eenheid Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij informatie uit het politiesysteem heeft doorgespeeld aan verdachten in de zaak van de ‘vergisontvoering’. Dat vertelde één van de advocaten maandag tegen NH Nieuws bij de rechtszaak tegen de verdachten van de ontvoering begin augustus in het Noord-Hollandse Cruquius.

Justitie in Rotterdam meldde de aanhouding van de man op 10 september. Ook werd bekend gemaakt dat de burgermedewerker in politiesystemen had gesnuffeld. Zo zou hij kentekengegevens hebben doorgespeeld. Toen werd niet naar buiten gebracht dat hij informatie deelde met verdachten in de zaak van de ‘vergisontvoering’.

Justitie kan in het belang van het onderzoek niet zeggen of de informatie werd gebruikt in de zaak van de ontvoerde Hoofddorper André V. of bij de bedreigingen van Alex R., die geregeld in Alblasserdam verbleef en die tot nu toe steeds is gezien als het eigenlijke doelwit was van de ontvoerders. De politieonderzoeken in Noord-Holland en Rotterdam zijn van elkaar gescheiden. Wel wordt informatie uitgewisseld. Alles zou draaien om een transport van 1899 kilo coke, dat eind juli in Antwerpen werd ontdekt.

Maandag tijdens de eerste zogeheten regiezitting over de vergisontvoering werd duidelijk dat de ontvoerders wel degelijk de bedoeling hadden om André V. te kidnappen. Bij het doorzoeken van de woning van verdachte Bilaal E. uit Zwijndrecht vond de politie informatie over onder meer het doelwit. Waarom de ontvoering nog steeds als een vergissing wordt gezien, kan justitie nu nog niet verduidelijken.

Op de dag van de ontvoering, donderdag 5 augustus, reden de verdachten André V. klem in het Noord-Hollandse Cruquius, trokken hem uit zijn auto en gooiden hem in een rode bestelbus. Daarbij zou ook een wapen zijn gebruikt.

De verdachten die vandaag voor moesten komen zijn een 33-jarige Dordtenaar, een 31-jarige Zwijndrechter, een 22-jarige man uit Almere en drie Rotterdammers van 22, 30 en 31 jaar. Er zijn nog twee verdachten, maar één (een 42-jarige man uit Brussel) mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Een andere persoon is volgens justitie nog voortvluchtig.

Oplettende getuigen

De politie spoorde de ontvoerders nog diezelfde avond op dankzij oplettende getuigen, die hadden gezien dat de verdachten hun kentekenplaat verwisselden. Daarop checkte de politie camera's langs de snelweg, zogenoemde ANPR-camera's, wat leidde naar Gouda.

Daar werd in een loods op een industrieterrein de rode bus omgeruild voor een andere auto. Ook kleedde een aantal verdachten zich daar om. Intussen was de ontvoerde Hoofddorper al door iemand anders meegenomen. De politie hield de zes verdachten aan in de loods. De Hoofddorper werd vijf dagen later in Delft vrijgelaten.

Bivakmutsen en auto's

Uit het onderzoek naar de gearresteerde zes verdachten blijkt volgens justitie dat ze, vlak voor ze het slachtoffer in Cruquius meenamen, bivakmutsen en auto's ronselden, geld betaalden voor een huurpand en verkenningen deden rondom de Hoofddorper.

In de rechtbank vandaag ontkenden of zwegen de verdachten. In het Rotterdamse onderzoek zitten nog een man en een vrouw was. De man wordt verdacht van het deponeren van explosieven bij twee woningen in Alblasserdam. De vrouw zou de dreigbrieven bij het bedrijf van Alex R., de woning van zijn vriendin en bij de woning van de zoon van die vriendin in Hendrik-Ido-Ambacht hebben bezorgd.

Wat de dreigementen tegen Alex R. te maken hebben met de ontvoering van de man uit Hoofddorp is nog steeds onduidelijk. Justitie zegt nog lang nodig te hebben om onderzoek te doen. Er zijn in de zaak veel prepaid-telefoontjes gevonden waarin mogelijk nog informatie te vinden is die van belang is voor het oplossen van de zaak.