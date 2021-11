Bouw nieuwe snelweg A16 fors duurder door aangescherpte milieuregels

De bouw van de 11 kilometer nieuwe snelweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en het Terbregseplein valt fors duurder uit. Het gaat dit jaar om 183 miljoen euro extra. Dit heeft vooral te maken met noodzakelijke maatregelen om milieuvervuiling te voorkomen. De kosten voor het hele project lopen steeds verder op en bedragen inmiddels 1,7 miljard euro. Het oorspronkelijke budget was één miljard euro. Een nog duurder prijskaartje is niet onwaarschijnlijk vanwege alsmaar stijgende materiaalprijzen en coronamaatregelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt het een flinke som geld, maar de meerkosten zijn onvermijdelijk om aan de milieuregels te voldoen.

Door aangescherpte PFAS-normen was extra onderzoek nodig om een watervergunning te krijgen. Voor de bouw van de snelweg is er vier miljoen kuub zand gestort. Daardoor gaat de grond inklinken en wordt de ondergrond stevig genoeg om er een snelweg op te bouwen. Bij dat inklinken komt grondwater vrij en dat moet worden afgevoerd via de rivier De Schie. Alleen dat mag de waterkwaliteit van de rivier niet aantasten.

Milieuvervuiling voorkomen

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken en die zitten wijdverspreid in de bodem in Nederland. In 2019 zijn de regels aangescherpt voor het verplaatsen van met PFAS-verontreinigd grond en grondwater. De bouw van de nieuwe snelweg was toen net begonnen. Voor het krijgen van een watervergunning moest toen onderzoek gedaan worden naar mogelijke PFAS-vervuiling. Dat zorgde voor vertraging en extra kosten.

Ook de 4 miljoen kuub zand is duurder uitgepakt. Tijdens de start van de bouw kwam de vergunning voor zandwinning op de Noordzee stil te liggen vanwege aangescherpte stikstofregels. Bij het baggeren en transporteren van zand komt stikstof vrij. Daardoor moesten de bouwers op zoek naar een alternatieve locatie voor zandwinning. Die vonden ze in het Markermeer, maar wel voor een duurder prijskaartje.

Extra kosten

De twee vertragingen vanwege aangescherpte milieuregels kosten 125 miljoen euro. Daarnaast is het project uitgebreid met het vervangen van een betonnen wegdek dat op het nieuwe stuk snelweg moet aansluiten. Dat gaat om het bestaande viaduct bij Terbregseplein. Volgens Rijkswaterstaat moet je dit zien als het bouwen van een huis en er komt een schuur in de tuin bij. Je doet extra werk en dat kost meer geld.

De nieuwe A16 gaat bij het Terbregseplein de lucht in, over het bestaande viaduct heen. Daarna duikt die onder de rivier de Rotte en het Bergse Bos door en gaat langs de noordrand van Rotterdam. Bij Rotterdam The Hague Airport sluit ie aan op de A13. In 2025 zullen de eerste auto's gebruik kunnen maken van het nieuwe stuk snelweg.