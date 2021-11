Hoe kunnen we het beste reageren op nieuwe coronamaatregelen?

We hebben te maken met nieuwe coronamaatregelen, en dat vraagt het nodige van ons gedrag. De een past zich makkelijker aan dan de ander. Hoe komt dat en hoe kunnen we er het beste mee omgaan? “Niemand is blij als het perspectief waar je wekenlang naar verlangt, opeens verandert.”

Het zijn de woorden van gedragswetenschapper Martine Bouman van de Erasmus Universiteit. “Dat geldt niet alleen voor covid, maar bijvoorbeeld ook als je een examen doet. Denk je er vanaf te zijn, heb je een herkansing. Het is altijd een tegenvaller als datgene wat je voor ogen hebt niet door gaat.”

Moeilijke momenten

Volgens Bouman hebben we tijdens de coronacrisis te maken met een spanningsboog, die we opbouwen en waarvan we denken dat die op een gegeven moment ophoudt, zodat we weer normaal kunnen doorleven. “Maar als dat dan niet gebeurt, zijn dat hele moeilijke momenten”, legt ze uit.

Maar dat zijn niet de enige redenen dat we het moeilijk vinden om ons aan te passen aan de nieuwe regels. We vinden het ook moeilijk om informatie over veranderende regels op te volgen, zegt ze. “Je bent je altijd bewust van elke stap die je neemt, of je het wel of niet kan doen. We wilden op een gegeven moment leven in een meer ontspannen toestand, maar dan blijkt dat we toch alert moeten zijn. Dat vraagt nogal wat van ons vermogen met stress om te gaan.”

Verwachtingen

Daarnaast speelt mee dat de nieuwe maatregelen worden aangekondigd in de herfst en winter. “Dat is moeilijker dan in de zomer. In de winter ben je altijd wat meer naar binnen gericht. Als dan blijkt dat je niet datgene kan doen wat je energie geeft, komt dat er ook nog eens bovenop. Als we dit in de zomer zouden meemaken, zouden we er ook iets veerkrachtiger mee om kunnen gaan.”

En: het heeft te maken met verwachtingsmanagement. Bouman: “We hadden wat anders verwacht voor de komende periode. Je moet die verandering incasseren. Tegelijkertijd moet je elkaar motiveren om positief te blijven en helpen om die tegenslag te boven te komen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Tips

Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook Bouman. Ze heeft een aantal handige tips.

1. Het is goed om te realiseren wat je wel hebt in plaats van wat je niet hebt. “Ik hoef maar een keer te kijken naar het journaal om te zien wat zich op de grens van Polen en Wit-Rusland afspeelt om dankbaar te zijn in een land te leven waar het relatief goed is om te zijn.

2. Het is belangrijk om het positieve te benadrukken in plaats van vooral aandacht te geven aan het negatieve, zoals hoe boos mensen zijn om de coronamaatregelen. Lees bijvoorbeeld over de goede initiatieven die zijn ontstaan of hoe goed mensen met elkaar omgaan in plaats van andersom.

3. Zie de coronacrisis als een moment om na te denken over hoe je wilt werken of leven. Het is een kans om dingen anders te bekijken. Ondanks dat de crisis zwaar is, kan het voor sommigen een zegen in vermomming zijn.