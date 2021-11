Gereanimeerde hardloper Pascal ontmoet zijn redder Laura: 'nu heb ik innerlijke rust'

De 48-jarige Vlaardinger loopt speurend over het fietspad aan de Kralingse Plaslaan, op zoek naar de plek waar het gebeurde op 7 april 2019. Op de dag van de Rotterdamse marathon doet Pascal Vermeulen met twee vrienden mee aan de 10-kilometer loop. "Voor mijn gevoel ging het goed. Ik herinner me alleen nog de eerste 150 meter. Toen moest ik plassen en zocht een dixie op. Daarna kan me niets herinneren, tot drie dagen later in het ziekenhuis. Toen ik bij kwam, was er het besef dat er iets gebeurd was."

In de maanden daarna reconstrueert Pascal wat er met hem was gebeurd. Hij spreekt hulpverleners die betrokken waren vanaf het moment dat hij na 7 kilometer hardlopen een hartinfarct kreeg . "Één persoon was mij nog onbekend, ik wist niet wie het was. Dat was de persoon die was begonnen met mijn reanimatie. Het enige wat ik wist is dat het een omstander was." Tijdens de Rotterdamse marathon van 2019 moesten drie mensen worden gereanimeerd. Een van hen overleed 's middags in het ziekenhuis.

Twee jaar na zijn hartfalen besluit Pascal die heftige periode af te sluiten door op de recente marathondag in oktober alsnog de resterende 3 kilometer te gaan lopen. Pascal's actie komt op TV en dat wordt gezien door de 32-jarig Laura Reijmers uit Leidschendam. Zij is de omstander die Pascal het leven redde.

'Het is voor mij ook altijd een grote vraag geweest hoe die reanimatie afgelopen is. Of hij überhaupt nog leefde. En wie het zou zijn. Ik zag hem opeens terug op televisie toen hij die laatste drie kilometer uit liep. Eigenlijk herkende ik hem direct," vertelt Laura. Ze besluit Pascal te zoeken op internet omdat Laura in interviews las dat Pascal was gereanimeerd door een omstander. "Ik dacht dat ie misschien fijn zou vinden te weten dat ik die omstander was. En ook omdat hij misschien geïnteresseerd was in wat details over de reanimatie die ik kon vertellen."

Ontmoeting

Drie weken geleden kwam er een ontmoeting tussen Pascal en zijn redder Laura. "Dat was een hele gekke ontmoeting," zegt Laura " We waren ook best wel zenuwachtig, dat hadden we al naar elkaar geappt. Het zou een gek moment zijn." Pascal wilde bij de ontmoeting heel graag de laatste puzzelstukjes van zijn reanimatie kennen. "Ik wilde weten hoe ik er aan toe was, de eerste paar minuten. Heb ik wat gezegd? En wat had haar doen besluiten actie te ondernemen ?"

Laura denkt dat haar besluit om te reanimeren niet bedacht was. " Je denkt er niet bewust over na. Ik zag iemand en ik zag een hoop mensen in paniek." Als omstander stond Laura in het publiek om een loper aan te moedigen. " Ik stond daar voor een vriendin en die was net voorbij en ik wilde net weggaan. Ik stapte op mijn fiets en toen hoorde ik het. Ik ben er naar toe gegaan en toen lag hij al op de grond. Ik dacht : shit dit is niet goed."

Op zijn zij

Ze had niet meteen door dat Pascal een hartstilstand had. Laura volgde wel meteen een checklist, zoals controleren of de persoon nog bij bewustzijn is en controle van de ademhaling. " Zijn ogen waren open, ik heb tegen hem gepraat. Hij maakte een snurkend geluid, dus heb ik gekeken of hij misschien ergens in gestikt kon zijn. Ik heb hem met hulp van anderen op zijn zij gelegd en in zijn mond gekeken. Toen dat allemaal stopte, had ik door dat er geen hartslag was. Toen ben ik de reanimatie gestart. "

Laura kon de reanimatie uitvoeren -de eerste in haar leven- omdat ze dat had geleerd. "Ik heb het geleerd tijdens een korte reanimatiecursus. Ik merkte dat het toch automatisch terugkwam wat je moet doen en dan handel je."

Net als Pascal zat Laura ook met onbeantwoorde vragen na de reanimatie. 'Ik vroeg me af wie hij was. En hoe het na de reanimatie met hem zou gaan. Voor mij was het een onbekende man op de grond zonder iemand die hem kende. Heel eenzaam kwam hij op me over. Ik heb me altijd afgevraagd : zou er nu iemand bij de finish op hem staan wachten? "

Compleet

Na de ontmoeting met Laura kan Pascal kan de heftige episode in zijn leven nu echt afsluiten. "Alles is gezegd, het verhaal is compleet, dat geeft mij innerlijk ook meer rust. " Laura over de ontmoeting : "Het blijft een bijzonder iets, dat wij elkaar ontmoet hebben. Dat hij het heeft overleefd, dat het verhaal zo positief afloopt, dat maakt het wel heel mooi. Het is fijn om te horen dat je hebt kunnen bijdragen dat het zo goed afgelopen is, mooi."

Toen Pascal in oktober met het lopen van de 3 kilometer toch zijn loop voltooide krijg hij daarvoor een medaille " Ja de vaantjes waren op, het is een medaille geworden, "vertelt de loper trots. Toch hield hij het stukje metaal niet voor hem zelf. "Ik zocht naar een manier om Laura te bedanken met iets tastbaars. Die medaille, voor het voltooien van die 10 kilometer, dat vond ik ook een beginpunt. Na de reanimatie is die medaille een nieuwe start van verder kunnen leven . Ik vond dat ik hem aan Laura moest geven. "

Laura is heel blij met de medaille: 'Het was ook een emotioneel moment toen hij hem aan mij gaf. Ik vind het een hele waardevolle herinnering. Dat hij hem aan mij geeft vind ik heel bijzonder, omdat het ook veel betekent voor hem en zijn familie. Een heel mooi gebaar."