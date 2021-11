Buurt over brand Rotterdam-Feijenoord: 'Die man was niet helemaal honderd procent'

Rook in de Kamperfoeliestraat bij de brand in Rotterdam-Bloemhof | Foto: MediaTV

Hij zat meteen rechtop in zijn bed, na de klap maandagavond laat in de Kamperfoeliestraat in de wijk Bloemhof in Rotterdam-Feijenoord. Aan de brand, waarbij een woning volledig in vlammen opging, ging een explosie vooraf. "De buren zeiden eerder al: er gaat iets gebeuren bij die man."

Lino woont drie huizen van de uitgebrande woning aan de Kamperfoeliestraat. Hij schrok zich te pletter, toen rond half twaalf een explosie de buurt opschrikte. "Heel mijn vloer, bed en matras begonnen te trillen. Het leek wel een waterbed en ik heb niet eens een waterbed.", vertelt hij de volgende morgen. "Het was goed fout in ieder geval."

De Rotterdammer dacht eerst aan een plofkraak. "Maar er zijn hier geen pinautomaten, dus dat kon het niet zijn. Toen rende ik maar naar buiten en zag dat het hele huis in de fik stond. Het zag eruit als een grote mislukte barbecue."

'Het zag eruit als een grote mislukte barbecue' Buurtbewoner Lino over de brand aan de Kamperfoeliestraat

Een van de buurtbewoners rende direct naar buiten en begon op de deur te bonzen van een andere woning. "Daar woont een gezin met kinderen", gaat Lino verder. "Die zijn wakker gemaakt. De brandweer heeft bij een andere woning nog iemand van de bovenste verdieping gehaald."

Omwonenden wijzen al snel naar een van de buren, die ook meegenomen is door de politie. "Die man was een beetje 'chawa'. Hij is niet helemaal honderd procent." De buurman legt uit dat er in plaats van gordijnen voor de ramen er allemaal rare teksten hangen. Lino kon de teksten niet lezen ('het stond er in een taal die ik niet machtig ben'). "Daarnaast hoor je allerlei verhalen in de buurt. Het komt dus niet als een verrassing. Laten we het zo zeggen."

Of Lino nou geschrokken is van de gebeurtenissen. "Ja, okay. Maar aan de andere kant. Het is Rotterdam. Dit gebeurt."

Er is wat rookschade aan de woning van Lino, maar hoe erg dat is, weet hij nog niet. Als hij later op de dag terugkomt gaat hij de ramen tegenover elkaar open zetten. "Tsja, shit happens", zegt hij relativerend.