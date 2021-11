Testlocatie Kralingse Zoom aan eigen succes ten onder: de wachttijd was soms wel een uur

Wachttijden die kunnen oplopen tot een uur en buiten in de regen wachten tot je aan de beurt bent. Het was geen pretje deze week bij de coronateststraat bij de Kralingse Zoom. De GGD neemt maatregelen en sluit deze testlocatie, omdat tests op andere plekken beter verwerkt kunnen worden.

Bij de GGD-locatie op de Kralingse Zoom kunnen mensen ook zonder afspraak terecht. "En daar is op deze locatie zoveel animo voor, dat we eigenlijk de aantallen niet meer kunnen verwerken", zegt locatiemanager Roel van Nispen. "De locatie heeft een capaciteit van ongeveer 450 tests per dag en die zijn we de laatste paar dagen steeds aan het overschrijden."

Van Nispen wijst naar het einde van het parkeerterrein, een eind verderop. "De wachtrij liep tot en met daar", legt hij uit. "En daarmee kreeg je ook lange wachtrijen en dat willen we niet. Je voelt je al niet lekker als je hier staat en dan moet je ook nog meer dan een half uur in de kou staan."

En daarmee lijkt het erop alsof de testlocatie aan het eigen succes ten onder gaat. Maar volgens Van Nispen kan het personeel op de grote testlocaties Rotterdam-The Hague Airport, Topsportcentrum, Zuidland en Middelharnis efficiënter ingezet worden. Van Nispen: "Het is overal druk. Overal waar we mensen inzetten is het druk. Daarom zijn we druk bezig om mensen op te leiden en aan te trekken." Op dit moment springt het vaccinatieteam bij om de grote testvraag aan te kunnen. "Zo proberen we het in te kunnen vullen, maar het is niet genoeg."

Maar dat inlopen zonder afspraak, dat zit er niet meer in. "Uit onderzoek blijkt dat mensen het toch wel prettig vonden dat als mensen een afspraak hebben om half tien, dat ze dan wel om half tien aan de beurt zijn. Daarom vragen we dus voor de grote locaties om een afspraak te maken. Binnenlopen is daarbij niet meer mogelijk.