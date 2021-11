Zestien jaar cel geëist voor fatale beschieting op klaarlichte dag in Ridderkerk

Justitie heeft dinsdag 16 jaar gevangenisstraf geëist tegen Jeffrey van O. voor het doodschieten van een man in Ridderkerk op klaarlichte dag. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een ruzie over drugs die uit de hand liep.

De ruzie op 17 oktober 2020 bij winkelcentrum De Werf in Bolnes draaide om tachtig gram cocaïne. Daarbij trok de 27-jarige verdachte uit Breda een vuurwapen en schoot twee keer. Daarbij werd de 30-jarige Aziz Bastam uit Oud-Beijerland gedood. Een andere man raakte gewond.

De verdachte heeft toegegeven dat hij die dag coke wilde verkopen, maar hij was gewaarschuwd door iemand anders over het latere slachtoffer. Die zou eerder al een andere dealer hebben bestolen.

De officier van justitie neemt het de verdachte kwalijk dat hij een afspraak maakte met een geladen wapen op een drukke locatie bij een supermarkt bij een winkelcentrum. "Ouders met kinderen zagen deze schietpartij. Dat maakt diepe indruk en veroorzaakt gevoelens van onveiligheid", zei de officier.

Zes keer geschoten

De verdachte zei in de rechtbank van Dordrecht dat een van de aanwezigen naar een pistool in zijn broek greep. Daarop schoot Jeffrey van O. zes keer. Volgens justitie was geen sprake van een vooropgezet plan. Van moord is dus geen sprake, vindt de officier van justitie. De verdachte wordt doodslag, poging tot doodslag, vuurwapenbezit en drugsbezit ten laste gelegd.

De verdachte zegt dat hij schoot op een auto die op hem inreed en daarom zou er sprake zijn van zelfverdediging. Dat is volgens de officier van justitie niet juist. Uit een geluidsopname blijkt dat de autodeuren nog dicht waren toen werd geschoten. Pas na het schieten ging de auto open en dicht. Volgens de verdachte zou het latere slachtoffer gezegd hebben dat hij ging schieten, maar uit een geluidsfragment blijkt dat hij een vraag stelt: 'je gaat toch niet schieten?'.

Naast de celstraf eist justitie ook een schadevergoeding voor het tweede slachtoffer en de nabestaanden van ruim honderdduizend euro.

Verslaggever Maurice Laparlière volgt de rechtszaak.