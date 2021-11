Boete van tienduizenden euro's dreigt na ontdekken illegale bouwvakkers in Rotterdam-Zuid

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op meerdere bouwplaatsen rond de Winkelboulevard Zuid in Rotterdam-Feijenoord elf illegale bouwvakkers ontdekt. De Oekraïners en een Georgiër beschikten niet over de vereiste papieren. Ze zijn overgedragen aan de politie.

De bouwvakkers waren aan het werk aan projecten langs de Groene Hilledijk en de Hillevliet. Het gaat onder meer om de verbouwing van een huisartsenpraktijk, laat de inspectie weten.

De mannen werkten voor aannemers. Die zijn verplicht om te zorgen dat elke bouwvakker een tewerkstellingsvergunning heeft. Die hadden de werknemers uit de Oekraïne en Georgië niet. Volgens de inspectie worden de laatste tijd steeds meer Oekraïners ontdekt op kleinschalige projecten in steden.

De illegale bouwvakkers zijn overgedragen aan de politie. De opdrachtgever van het bouwproject en de betrokken ketenpartners kunnen per illegale werknemer een boete van 8 duizend euro krijgen. Ook onderzoekt de inspectie of sprake was van onderbetaling, contant uitbetalen en werktijden.

De Inspectie SZW werkte bij de controle nauw samen met de Alliantie Hand in Hand in Rotterdam. De alliantie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, het NPRZ, ondernemers, vastgoedeigenaren, veiligheidspartners en andere belanghebbenden. Daarbij wordt het gebied rond de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk opgepakt. Ook wordt ondermijning aangepakt.