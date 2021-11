Waarom trappen we allemaal (ja, jij ook) in het fenomeen Black Friday?

Eind volgende week is het Black Friday. Het van origine Amerikaanse fenomeen is nu zo populair in Nederland, dat burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vorig jaar de winkels moest sluiten op die dag, omdat het in verband met de coronamaatregelen niet te handhaven was. Maar waarom zijn zoveel mensen geobsedeerd door die paar euro korting? Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt uit.

Volgens Wessels is de drang naar koopjes op de laatste vrijdag van november bijzonder groot. Zelfs mensen die zeggen dat ze er nooit intrappen, lukt het vaak niet om een aanbieding te weerstaan, zegt de psycholoog. "Terwijl uit onderzoek blijkt dat men van spullen kopen niet langdurig gelukkig wordt."

Waar mikken winkeliers op?

"Het heeft te maken met het aankoopmoment zelf. Als je naar een winkel gaat en je koopt of bestelt iets, dan word je daar gelukkig van. Kopen maakt het brein blij, maar dat brein kan niet goed inschatten hoe lang je daar dan blij mee bent. Als je bijvoorbeeld naar je kledingkast kijkt, dan zijn er spullen die je na een half jaar niet meer aantrekt of zelfs nog helemaal niet aangetrokken hebt. Maar dan wil je het nog niet weggooien, want dat zou zonde van het geld geweest zijn. Maar een jaar later is dat geen probleem meer. Dan is de schade afgeschreven en weet je het niet meer. Het geeft aan dat het geluk heel kort is. Als je het aankoopt ben je er even blij mee. Vervolgens hang je het op en kijk je er niet meer naar om. En heb je er nu eigenlijk wat aangehad? Nee."

Hoe spelen winkels daarop in bij Black Friday?

"De kortingen zorgen ervoor dat je mentaal gegijzeld wordt. Stel dat iets normaal 80 euro kost. Dan wordt het aangeboden voor 40 euro. Je brein gaat ervanuit dat je eigenlijk 40 euro verdient. Als je dan een week wacht en Black Friday is weer voorbij, moet je weer de 80 euro betalen. Dan kost me dat eigenlijk 40 euro, denkt je brein. En die extra kosten zorgen ervoor dat je hersenen zeggen: 'we gaan nu actie ondernemen en we gaan het nu kopen, want anders moet ik straks extra betalen'. En daarmee ga je voorbij aan het feit dat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt."

Hoe krijgen de winkels het dan voor elkaar om hun producten echt aan te prijzen?

"Daar zijn verschillende methoden voor. De winkelier geeft je bijvoorbeeld de kans om het product aan te raken. Of ze zeggen: 'ik heb hem zelf ook', of: 'deze komt het beste uit de test'. Het zijn allerlei manieren om jouw interactie met het product wat sterker te maken. Op het moment dat je meer verbondenheid hebt, wordt het moeilijker om nee te zeggen en dat proberen ze voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat je als klant juist wat afstand zou moeten houden. Pak niet meteen alles vast of probeer het niet meteen uit. Hoe beter je de afstand bewaart, hoe makkelijker het is om nee te zeggen tegen zo'n aanbieding. En kijk vooral ook niet naar de prijs, want als je weet dat de korting er is, dan kun je eigenlijk niet anders dan het product kopen."

Trekken we echt vaker de portemonnee op Black Friday?

"Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer kopen. Dat valt ook met studies te bewijzen. Het punt is alleen dat als je mensen het zegt, ze altijd reageren met: 'ja, maar ík trap daar niet in'. Maar eigenlijk is dat niet waar. Je kunt niet inschatten hoe je erop gaat reageren als je in de winkel staat. Dus zou je jezelf echt willen beschermen, dan moet je eigenlijk wegblijven uit de winkels. Ga ook niet online winkelen. Verzin iets anders. Spreek met iemand af, drink een kopje koffie, wandel door een bos. Maar ga niet naar zo'n winkelstraat. Uiteindelijk trapt iedereen erin en koopt meer dan eigenlijk de bedoeling was."

Waarom is dat het zo moeilijk om niets te kopen?

"Dat komt omdat die aanbiedingen inspelen op ons onderbewustzijn. Als ik iemand hiervoor waarschuw, praat ik in op iemands bewustzijn. Maar als je dan in de winkelstraat bent, wordt het onderbewustzijn aangevallen door al die kortingen en daar kun je je heel simpel gezegd moeilijk tegen wapenen. "

Black Friday komt uit de Verenigde Staten. Is het daar anders?

"Ja, het concept zit hier anders in elkaar. We doen het hier meestal over een langere periode, zoals een week of een weekend. Het voordeel daarvan is dat iedereen de mogelijkheid heeft om de aanbieding te scoren. Als je het dan toch zou willen, is er ook voor jou een aanbieding beschikbaar. Maar in Amerika is het meer van stapels dozen op elkaar en dát zijn de aanbiedingen. Als de dozen op zijn, zijn ze ook echt op. Dan moet je dus echt je best doen en je ellebogen gebruiken om iemand anders voor te zijn om die aanbiedingen te kunnen scoren. Die grotere mate van competitie zie je hier eigenlijk niet."