Verdachte van gewapende overval juwelier Siebel in Alexandrium aangehouden

Juwelier Siebel in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam is dinsdagmiddag overvallen door een man met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond, wel kregen een klant en een personeelslid de schrik van hun leven.

De man kwam rond 13:45 uur de winkel aan de Poolsterstraat binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen. Volgens de politie is de man getint en droeg hij een zwarte jas, een spijkerbroek en een muts. Verder droeg hij een blauw mondkapje en had hij een witte tas van de Lidl bij zich met een groot hart erop.

De overvaller is er met onbekende buit weer vandoor gegaan in een groene, kleine auto in de richting van Ommoord. De politie heeft nog naar hem gezocht met een politiehelikopter. Rond 15:10 uur hebben agenten een verdachte aan kunnen houden op de Capelseweg in Rotterdam. Bij de aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost.

In 2018 is Juwelier Siebel nog getroffen door een inbraak. De daders maakten toen voor 260-duizend euro aan juwelen buit.