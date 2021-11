Justitie eist celstraf voor doodrijden 5-jarige Brandon in Rotterdam: ‘Ik tel de dagen af dat ik bij mijn zoon kan zijn’

Justitie heeft acht maanden cel geëist tegen een Rotterdamse bestuurder die een vijfjarige jongen heeft doodgereden. Dat gebeurde in oktober 2019 in de Messchertstraat in Rotterdam-Middelland.

Het jongetje werd aangereden nadat hij overstak tussen geparkeerde auto’s. De 23-jarige bestuurder reed daar als pakketbezorger. Hij zegt 20 km per uur te hebben gereden en de jongen niet te hebben gezien. Justitie wijst erop dat hij die dag een joint heeft gerookt en onder invloed achter het stuur zat. Ook lag er een sweater op het dashboard en dat kan het zicht hebben belemmerd.

De verdachte is meerdere keren veroordeeld voor verkeersovertredingen. Na het fatale ongeluk werd zijn rijbewijs ingetrokken, maar vier maanden later zat hij toch weer achter het stuur. In beide gevallen heeft hij een bloedtest geweigerd, om te bepalen of hij onder invloed van een joint reed. “Verdachte is bijzonder hardleers”, aldus justitie. Naast de celstraf is ook de ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie jaar gevraagd.

De vader van de vijfjarige Brandon zong in de rechtszaal in Rotterdam een paar regels van het favoriete nummer van zijn zoon, ‘Every little thing is gonna be allright’ van Bob Marley. De vader heeft Brandon destijds nog proberen te reanimeren in het ziekenhuis, maar tevergeefs. “Ik zei: ‘Brandon, het is goed zo’. Na die bewuste woorden heeft zijn ziel het lichaam verlaten. Ik tel de dagen af om bij Brandon te zijn.”

De moeder van de jongen wees erop dat hij op zijn vijfde al was gescout door Feyenoord. “Dat was zijn grote droom”. Zijn vader had een Feyenoordsjaal om tijdens de zitting. Zijn zus vertelde in de rechtszaal dat ze haar moeder had horen schreeuwen op de bewuste dag. “Ik heb in shock geleefd, nu pas besef ik wat er is gebeurd. Ik wil gewoon mijn broertje terug en grapjes met hem maken.”

Na hun verhalen bood de verdachte zijn excuses aan. “Sorry, het spijt me heel erg. Al weet ik dat het niets uitmaakt.”

De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, pleitte voor een zware straf. “Ook voor de afschrikking, met name naar pakketbezorgers toe en hun werkgevers. Dat zij de tijd krijgen en nemen voor hun werk.”

De rechter in Rotterdam doet op 30 november uitspraak.